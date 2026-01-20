Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ανάρτηση του περιφερειάρχη Ιβάν Φέντοροφ στο Telegram. Ο ίδιος ανέφερε ότι σπίτια και οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ περίπου 1.500 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο Φέντοροφ απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της Ζαπορίζια να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς έχει σημάνει συναγερμός για πιθανές νέες αεροπορικές επιθέσεις. Προειδοποίησε επίσης για τον αυξημένο κίνδυνο βαλλιστικών πυραύλων στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, οι περιφερειακές αρχές του Κιέβου ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε ύστερα από ρωσικό πλήγμα στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη ένταση των επιθέσεων σε όλη τη χώρα.