Η αγορά εργασίας της Αργεντινής φαίνεται να γνωρίζει μια απρόσμενη ανάκαμψη, χάρη στην εντυπωσιακή επέκταση της ιδιωτικής απασχόλησης. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής (Indec), η ανεργία μειώθηκε στο 6,6% το τρίτο τρίμηνο του 2025, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Χαβιέρ Μιλέι έχει προχωρήσει σε μαζικές περικοπές προσωπικού στο Δημόσιο. Το φαινόμενο ορισμένοι ήδη αποκαλούν «θαύμα της ιδιωτικής απασχόλησης», καθώς η αύξηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα υπήρξε αρκετή για να αντισταθμίσει πλήρως την απώλεια σχεδόν 60.000 δημοσίων υπαλλήλων.

Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε σε 570.000 περισσότερα άτομα σε σχέση με το 2023, ενώ σε σύγκριση με το 2022 η αύξηση ξεπερνά τις 840.000 θέσεις. Το Indec εκτιμά ότι 958.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αναζητούν εργασία, 133.000 λιγότεροι από το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα, το ποσοστό των εργαζομένων που αναζητούν δεύτερη εργασία μειώθηκε στο 16,1%, υποδεικνύοντας βελτίωση της ποιότητας και της σταθερότητας των θέσεων.

Η κυβέρνηση του Μιλέι έχει εφαρμόσει ένα σκληρό πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης που περιλαμβάνει περιορισμό δαπανών και μείωση του κρατικού τομέα. Υπολογίζεται ότι 17% του δημόσιου προσωπικού έχει αποχωρήσει από τον Δεκέμβριο του 2023, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να σημειώνονται στην κεντρική διοίκηση και στις κρατικές επιχειρήσεις. Παρά τη χαμηλότερη δημόσια απασχόληση, η συνολική οικονομική δραστηριότητα επέστρεψε σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, αποφεύγοντας τη νέα ύφεση που πολλοί θεωρούσαν δεδομένη.

Ο οικονομολόγος Χουάν Ραμόν Ράγιο υπογραμμίζει ότι «η πραγματική επιτυχία βρίσκεται στο γεγονός πως η οικονομία βγάζει τον κόσμο από την αδράνεια, δημιουργώντας ιδιωτικές θέσεις εργασίας». Η ιδιωτική απασχόληση αντιπροσωπεύει πλέον το 37,5% του ενεργού πληθυσμού, αυξημένο κατά πάνω από μία ποσοστιαία μονάδα μέσα σε ένα έτος. Τα στοιχεία, λέει, καταρρίπτουν την αντίληψη ότι οι μεταρρυθμίσεις του Μιλέι οδηγούν σε φτωχοποίηση της εργασίας.

Ακόμη και ο μεταποιητικός τομέας, που συχνά θεωρείται o «χαμένος» των μεταρρυθμίσεων, έχει καταγράψει θετικά αποτελέσματα. Μόνο το τελευταίο έτος δημιουργήθηκαν πάνω από 160.000 βιομηχανικές θέσεις, ανεβάζοντας το επίπεδο απασχόλησης του τομέα στο υψηλότερο σημείο της τελευταίας δεκαετίας. Το 80% των νέων θέσεων στον ιδιωτικό τομέα θεωρούνται πλήρους απασχόλησης, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα μιας οικονομίας που ωριμάζει και σταθεροποιείται.

Οι ειδικοί προειδοποιούν, ωστόσο, ότι η βιωσιμότητα αυτής της δυναμικής θα εξαρτηθεί από τη συνέχιση των επενδύσεων, τη σταθερότητα των τιμών και την ικανότητα της κυβέρνησης να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή παρά την αυστηρή λιτότητα. Προς το παρόν πάντως, το «εργασιακό θαύμα» της Αργεντινής λειτουργεί ως ένα από τα πιο αινιγματικά φαινόμενα της λατινοαμερικανικής οικονομίας: μια χώρα που μειώνει το Δημόσιο, περικόπτει δαπάνες και ταυτόχρονα δημιουργεί περισσότερες δουλειές από ποτέ.