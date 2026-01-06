Δημοφιλή
Η Κίνα πνίγεται και «στραγγαλίζει» Alibaba, Shein, Amazon, Temu και AliExpress
Παλιά αυτοκίνητα τέλος: Πότε και ποια οχήματα θα αποσυρθούν
Δολοφονία 17χρονου στις Σέρρες: «Έστελνε μηνύματα στην κοπέλα μου, με εξόργισε» - Ομολόγησε ο νεαρός δράστης -
Έκπληξη για μισθούς και συντάξεις: Πόσα θα πάρετε το 2026 – Αναλυτικός πίνακας
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Δείτε πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας
Κάτι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο
Επιστροφή στα θρανία: Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά τις γιορτές - Παράταση διακοπών στην Καστοριά
Σύνταξη χηρείας με παραδείγματα: Πώς υπολογίζεται - Ποιοι θα δουν ουσιαστική αύξηση
Ξέχνα το αεροπλάνο: Το «μεγα-μετρό» φέρνει την Ευρώπη στις ράγες - Σύνδεση της Αθήνας με 40 πόλεις
Οδηγός ενός Tesla «έφαγε» πρόστιμο επειδή άλλαζε ρύθμιση στην οθόνη πολυμέσων εν κινήσει
Ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος προκρίνεται ως φαβορί για την προεδρία της ΕΚΤ μετά τη Λαγκάρντ
Οι οικονομολόγοι τον θεωρούν τον πιο τεχνικά καταρτισμένο υποψήφιο – Ο Ολλανδός Κλας Νοτ δεύτερος στις προτιμήσεις
Ξεκινά η πανελλαδική απεργία στις λαϊκές αγορές – Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων
Απεργία στις λαϊκές αγορές προκηρύσσει η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), ανακοινώνοντας τριήμερο πρόγραμμα κινητοποιήσεων στο πλαίσιο της επ’ αόριστον απεργίας που ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι κινητοποιήσεις αρχίζουν την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου με συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος στις 09:30 και πορεία προς το […]
Έκπληξη για μισθούς και συντάξεις: Πόσα θα πάρετε το 2026 – Αναλυτικός πίνακας
Μισθοί και συντάξεις αναμένεται να αυξηθούν από το 2026, καθώς οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα και η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα ενισχύσουν τα εισοδήματα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Η μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου, που τίθεται σε ισχύ τον Ιανουάριο, θα οδηγήσει σε αύξηση των καθαρών αποδοχών. Παράλληλα, από […]
Ανατροπή στον ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται μείωση 50% το 2026 και πλήρη απαλλαγή για κύριες κατοικίες
Σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ προβλέπεται από το 2026 για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, σύμφωνα με τον νόμο 5246/2025 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Από το 2026 ο φόρος θα μειωθεί κατά 50%, ενώ από […]
Παλιά αυτοκίνητα τέλος: Πότε και ποια οχήματα θα αποσυρθούν
Σχέδιο για τη σταδιακή απόσυρση παλαιών οχημάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθείται τα επόμενα χρόνια, με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων και τον εκσυγχρονισμό του στόλου αυτοκινήτων. Η νέα ευρωπαϊκή πολιτική δίνει έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς τα γερασμένα οχήματα αποτελούν βασική πηγή ρύπανσης, κυρίως στα […]