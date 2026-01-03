Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο κατήγγειλε σήμερα επίθεση με «πυραύλους» εναντίον του Καράκας, μετά τις ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Ο πρόεδρος της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, έκανε λόγο για «επίθεση» των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Γενικός συναγερμός, επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα», έγραψε ο Πέτρο στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X, εκφράζοντας τη στήριξή του στον Μαδούρο, με τον οποίο διατηρεί στενές πολιτικές σχέσεις.

Ο κολομβιανός πρόεδρος κάλεσε σε «άμεση» σύγκληση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) και του ΟΗΕ, προκειμένου να αποφανθούν σχετικά με τη «διεθνή νομιμότητα» της φερόμενης επίθεσης εναντίον της γειτονικής χώρας.