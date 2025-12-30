Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σε αγώνα kick boxing στη Σερβία, με πρωταγωνιστή τον Έλληνα αθλητή Γιάννη Τσουκαλά. Ο συναθλητής του, Παύλος Κοχλιαρίδης, περιέγραψε τη σοκαριστική εμπειρία που έζησε μέσα στο ρινγκ, αποκαλύπτοντας ότι οι συνεργάτες του ενημερώθηκαν από έμπιστη πηγή για την παρουσία χούλιγκαν με μαχαίρι στον χώρο.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά τη νίκη του Τσουκαλά με νοκ άουτ επί του Σέρβου αντιπάλου του, Βαχίντ Κιτσάρα. Άτομα εισέβαλαν τότε στο ρινγκ και επιτέθηκαν στον Έλληνα αθλητή, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Ο Παύλος Κοχλιαρίδης ανέφερε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε πραγματική τραγωδία, καθώς το ελληνικό επιτελείο αποτελούνταν μόλις από τέσσερα άτομα, ενώ στο ρινγκ εισέβαλαν περίπου εκατό. Όπως είπε, «θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα γεγονότα».

Η μαρτυρία του Παύλου Κοχλιαρίδη

Σε δηλώσεις του στο fightsports.gr, ο Κοχλιαρίδης περιέγραψε: «Μετά τη νίκη του Γιάννη Τσουκαλά με εντυπωσιακό ΚΟ, στη γωνία του οποίου ήταν ο προπονητής του Νίκος Γκίκας και εγώ, μπήκαμε για να πανηγυρίσουμε τη νίκη μας μέσα στο ρινγκ. Χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν, με πολύ σεμνότητα μαζί με τον Τσουκαλά και τον αθλητή του ΠΑΟΚ kickboxing, Ζήση Παγγούρα. Ο Γιάννης Τσουκαλάς όπως φαίνεται και στο βίντεο, υποκλίθηκε και έπεσε στα γόνατα για να δείξει σεβασμό στους χούλιγκαν του αντιπάλου του και στον αντίπαλο για να μην προέλθει κάποιο επεισόδιο, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν ήδη τεταμένη».

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, «ξαφνικά καθώς ήταν κάτω ο Γιάννης, ο αδερφός του αντιπάλου τον γρονθοκόπησε με συνέπεια να πέσει τελείως ο Έλληνας αθλητής. Μετά από αυτό σε δευτερόλεπτα μαζεύτηκαν πάνω από 100 άτομα μέσα στο ρινγκ και μας βάρεσαν ανελέητα, καθώς ήμασταν κάτω και προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε τα πλευρά και το κεφάλι μας».

Ο Κοχλιαρίδης πρόσθεσε ότι «με κλωτσιές, μπουνιές από πίσω και πλάγια μας ποδοπάτησαν και μας πετούσαν καρέκλες. Επί δύο λεπτά συνεχόμενα τρώγαμε ξύλο χωρίς να επέμβει η αστυνομία που επενέβη τελικά μετά από δύο λεπτά που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα. Είχαμε χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά… Μάθαμε από έμπιστη πηγή πως ένας από τους χούλιγκαν εθεάθη με μαχαίρι! Τραγική εμπειρία. Σωθήκαμε από θαύμα και αποφύγαμε τα χειρότερα. Μας βάρεσαν 100 άτομα και ήμασταν τέσσερις: Τσουκαλάς, Γκίκας, Παγγούρας και εγώ».