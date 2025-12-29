Τραγικό τέλος είχε η φωτιά στην Κάτω Τούμπα, καθώς κατέληξε η ηλικιωμένη γυναίκα που μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε διαμέρισμα επί της οδού Επταλόφου.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε διασωληνωμένη, ωστόσο υπέστη ανακοπή παρά τις συντονισμένες προσπάθειες ανάταξης και αναζωογόνησης από το ιατρικό προσωπικό και τους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύζυγός της νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική του Ιπποκρατείου σε σταθερή κατάσταση, ενώ εξιτήριο έλαβαν τα τρίδυμα που μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο λόγω των καπνών.

Το ζευγάρι των ηλικιωμένων απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες, καθώς το διαμέρισμά τους στον δεύτερο όροφο είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Από τους πυκνούς καπνούς κινδύνεψαν επίσης μία μητέρα και τα τρίδυμα παιδιά της, που διέμεναν στον επάνω όροφο.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ολοκλήρωσαν το έργο της κατάσβεσης στις 4 τα ξημερώματα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 26 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.