Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας των πλημμυρών στη νότια Ισπανία, που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, δύο ακόμη άτομα παραμένουν αγνοούμενα, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

«Το πτώμα ενός ατόμου εντοπίστηκε στην περιοχή όπου διεξάγονται έρευνες για αγνοούμενους στο Αλαουρίν ελ Γκράντε της Μάλαγα», ανέφεραν οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης σε ανάρτησή τους στο X. Όπως σημείωσαν, οι ομάδες τους «συνεχίζουν να εργάζονται» στο σημείο υπό δύσκολες συνθήκες.

Ένα ακόμη άτομο εξακολουθεί να αγνοείται στην ίδια περιοχή, ενώ άλλος ένας αγνοούμενος καταγράφεται κοντά στη Γρανάδα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και την Πολιτική Προστασία.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δρόμους χωριών να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να επιχειρούν από τα ξημερώματα για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των ζημιών.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν «μέγιστη επαγρύπνηση», επισημαίνοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Μειώνεται ο συναγερμός στην Ανδαλουσία – Επιμένουν οι βροχές στη Βαλένθια

Η ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) μείωσε το επίπεδο συναγερμού στην Ανδαλουσία από κόκκινο σε πορτοκαλί το πρωί της Κυριακής. Ωστόσο, οι έντονες βροχοπτώσεις συνέχισαν να πλήττουν τις παράκτιες περιοχές της Βαλένθια μέχρι αργά το απόγευμα.

«Καταρρακτώδεις βροχές στη νότια ακτή της Βαλένθια» με «κίνδυνο πλημμύρας και ξαφνικών πλημμυρών», προειδοποίησε η Aemet σε ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι ο κόκκινος συναγερμός ισχύει «κατ’ αρχήν μέχρι τις 19:59» την Κυριακή.

Ισχυρές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν επίσης στην περιοχή της Μούρθια, που συνορεύει με τη Βαλένθια, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και τοπικές ζημιές.

Η Ισπανία εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες των μεγάλων πλημμυρών του Οκτωβρίου 2024, οι οποίες είχαν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 230 ανθρώπους, κυρίως στη Βαλένθια, αφήνοντας πίσω τους τεράστιες καταστροφές.