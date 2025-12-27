Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) στο Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης, όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι, με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και ακόμη 10 να τραυματίζονται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε στη συνοικία Γεσιλκέντ, στη λεωφόρο Ναζίμ Χικμέτ, όταν ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος και το λεωφορείο ανετράπη σε χαντάκι.

Esenyurt’ta midübüs şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/P2JbkgydEN — TRHaber (@trhaber_com) December 27, 2025

Σε σοβαρή κατάσταση ένας από τους τραυματίες

Στο σημείο έσπευσαν πολλά ασθενοφόρα και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, οι οποίες συνεχίζουν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού και παροχής βοήθειας.

Οι τραυματίες, ένας από τους οποίους βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, μεταφέρονται σε κοντινά νοσοκομεία.

İstanbul Esenyurt’ta feci kaza!! Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan nazım Hikmet Bulvarı’ndan uçuruma yuvarlanan yarım otobüs çok sayıda yaralı var Umarım can kaybı yaşamayız Ambulans ekipleri emniyet ve itfaiye anında müdahale ettiler #karyağışı pic.twitter.com/XaYXriwzRW — yunus (@yohannisqecrinn) December 27, 2025

Η νομαρχίας της Κωνσταντινούπολης, σε ανακοίνωση της, ανέφερε το δυστύχημα συνέβη στις 17:10 και προκλήθηκε από την ανατροπή του οχήματος λόγω βροχής.