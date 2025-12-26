Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, καλώντας τους πολίτες της Γερμανίας να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις επισκέψεις τους στην Τουρκία την περίοδο γύρω από την Πρωτοχρονιά, λόγω αυξημένου κινδύνου τρομοκρατικών επιθέσεων.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι αποθαρρύνονται τα μη απαραίτητα ταξίδια στις περιοχές κοντά στα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράκ και τη Συρία, ειδικά στις επαρχίες Σανλιουρφά, Μαρντίν, Σιιρνάκ και Χακαρί. Το υπουργείο τονίζει πως «πρέπει να θεωρείται δεδομένη η ύπαρξη τρομοκρατικής απειλής σε όλες τις περιοχές της Τουρκίας».

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ακόμη ότι «η περίοδος πριν από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι ιδιαίτερα συμβολική για τρομοκρατικές επιθέσεις», προτρέποντας τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις, τις πλατείες και τα τουριστικά αξιοθέατα.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών συστήνει επίσης αποφυγή περιοχών κοντά σε κυβερνητικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση των ταξιδιωτών σχετικά με τις εξελίξεις ασφαλείας στη χώρα.