Για πρώτη φορά η Μαρίλου Λουτσέσκου μιλά ανοιχτά για τη ζωή της σε μια οικογένεια που έχει ταυτίσει το όνομά της με το ποδόσφαιρο. Η κόρη του Ραζβάν Λουτσέσκου και εγγονή του Μίρτσεα περιγράφει πώς βιώνει τους αγώνες του ΠΑΟΚ, την ιδιαίτερη σχέση της με την Τούμπα και την ατμόσφαιρα του γηπέδου.

Γεννημένη σε μια οικογένεια που ζει το ποδόσφαιρο στο έπακρο, η Μαρίλου Λουτσέσκου είχε έλξη προς τον αθλητισμό ήδη από τα χρόνια του δημοτικού: «Ναι, έτσι είναι. Έπαιξα ποδόσφαιρο για ένα σύντομο διάστημα στο δημοτικό. Γράφτηκα στο σχολείο, υπήρχαν δραστηριότητες μετά τα μαθήματα και εντάχθηκα μαζί με τους συμμαθητές μου. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο κράτησε».

Όσα είπε η κόρη του Λουτσέσκου στην πρώτη της συνέντευξη:

«Όταν έχουμε την ευκαιρία πηγαίνουμε στο γήπεδο, ειδικά όταν βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφθούμε τους γονείς μου. Προσπαθούμε να δούμε κάποιο καλό εντός έδρας παιχνίδι. Και όταν η Εθνική έπαιξε στο Βουκουρέστι, ήμουν σε όλα τα ματς. Ζω όλους τους αγώνες με πολύ ενθουσιασμό, αλλά και με μια δόση άγχους. Νοιαζόμαστε γι’ αυτούς, σκεφτόμαστε πώς θα ένιωθαν σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος. Θέλουμε να τους στηρίξουμε, αυτή είναι η κεντρική ιδέα, αλλά ταυτόχρονα ανησυχούμε. Σηκώνομαι όρθια, φωνάζω, χαίρομαι στα γκολ. Εκφράζω τα συναισθήματά μου».

Αναφορικά με τη «βαρύτητα» του ονόματός της: «Είναι όμορφο, αλλά σου φέρνει και πίεση. Νιώθεις την ανάγκη να αποδείξεις ότι μπορείς κι εσύ να κάνεις κάτι. Πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι σχηματίζουν άποψη για μένα μόνο με βάση το όνομα. Έπρεπε να μάθω να το διαχειρίζομαι κι αυτό».

Έπειτα, αναφέρθηκε στο γήπεδο της Τούμπας: «Μου αρέσει πάρα πολύ το γήπεδο της Θεσσαλονίκης. Η ατμόσφαιρα είναι εντυπωσιακή. Κάθε φορά ανατριχιάζω όταν μπαίνω και όλο το γήπεδο είναι όρθιο, με πυροτεχνήματα. Πριν την έναρξη ενός αγώνα, μπαίνει ένας άνθρωπος στον αγωνιστικό χώρο που χτυπά ένα τύμπανο και υπάρχει ένα… τελετουργικό ανάμεσα σε αυτόν και τους φιλάθλους στις εξέδρες. Δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι, αλλά είναι παρών σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια. Είναι εξαιρετικά συγκινητικό».

Η Μαρίλου μίλησε ακόμη για τη σχέση της με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, αλλά και με τον πατέρα της, Ραζβάν: «Όταν ο πατέρας μου και ο παππούς μου συναντιούνται, μιλούν πολύ για ποδόσφαιρο. Με εμάς λιγότερο. Δεν μπαίνουμε σε αυτές τις συζητήσεις. Ο πατέρας μου ήταν πάντα παρών με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν μου έλειπε. Κάθε φορά που είχε ελεύθερο χρόνο ερχόταν στο σπίτι και ακόμη και τώρα, όταν βρίσκει λίγες μέρες άδεια, βρισκόμαστε και χαιρόμαστε πολύ, παρότι πολλές φορές δεν μπορεί».

Τέλος, αποκάλυψε πως έχει μάθει και ελληνικά, σημειώνοντας: «Κάνω μαθήματα ελληνικών εδώ και μερικά χρόνια. Καταλαβαίνω αρκετά, αλλά δυσκολεύομαι να μιλήσω».