Δημοσίευμα από την Τουρκία αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει βάλει στο «κάδρο» τον Γουέσλεϊ, που αγωνίζεται στην Αλ Νασρ.

Ο 20χρονος εξτρέμ, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, μεταξύ των οποίων, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Σαχτάρ Ντόνετσκ, αλλά και η Σαμσουνσπόρ.

🚨 Samsunspor, Al-Nassr’ın 20 yaşındaki sol kanatı Wesley’i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 🇧🇷 Brezilyalı oyuncuyla PAOK, Sporting Lizbon, Shaktar Donetsk gibi kulüplerde ilgileniyor. pic.twitter.com/MtzqsylioV — Furkan Akgün (@furkakgun) December 25, 2025

Από την πλευρά της, η Αλ Νασρ είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον 20χρονο παίκτη με μορφή δανεισμού προκειμένου να αποκτήσει εμπειρία και παραστάσεις στα γήπεδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας είχε αποκτήσει τον Γουέσλει έναντι 18 εκατ. ευρώ από τους Κορίνθιανς.