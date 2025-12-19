Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 44χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει τη 34χρονη σύντροφό του με δύο κορδόνια, έπειτα από έντονο καβγά στο σπίτι της στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Η απόφαση ελήφθη μετά την απολογία του στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της περασμένης Κυριακής, παρουσία του 14χρονου γιου της. Η 34χρονη, ουκρανικής καταγωγής, φέρεται να κατάφερε να ξεφύγει χάρη στις γνώσεις αυτοάμυνας που έχει αποκτήσει από την ενασχόλησή της με τις πολεμικές τέχνες.

Η ίδια κατήγγειλε ακόμη ότι ο 44χρονος κινήθηκε απειλητικά και εναντίον του παιδιού της, όταν εκείνο προσπάθησε να τη βοηθήσει. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος, γεωργιανής καταγωγής, αρνήθηκε τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία κατά συρροή. Υποστήριξε ότι υπήρξε μόνο φραστικό επεισόδιο και ότι δεν άσκησε σωματική βία ούτε στη σύντροφό του ούτε στο ανήλικο παιδί.

Κατά πληροφορίες, ο 44χρονος ισχυρίστηκε πως ο καβγάς ξεκίνησε ύστερα από σκηνή ζηλοτυπίας εκ μέρους της γυναίκας. Ωστόσο, οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή του.