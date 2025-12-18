Με μια τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία επέλεξαν να κοσμήσουν τη χριστουγεννιάτικη κάρτα τους ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ, και η πριγκίπισσα Κέιτ, μέσω της οποίας αποχαιρετούν το 2025.

Η εικόνα δείχνει τον Γουίλιαμ και την Κάθριν να κάθονται σε καταπράσινο γρασίδι δίπλα στα παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις.

Στην ανάρτηση που συνοδεύει τη φωτογραφία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εύχονται:«Καλά Χριστούγεννα σε όλους».

Wishing everyone a very Happy Christmas. 📸Josh Shinner, April 2025 pic.twitter.com/KC4LOuYglC — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 18, 2025

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η πριγκίπισσα Κέιτ και τα παιδιά τους αναμένεται να βρεθούν στο Σάντρινγκχαμ του Νόρφολκ ανήμερα των Χριστουγέννων, συνοδεύοντας τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα, μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο BBC, την οικογενειακή φωτογραφία απαθανάτισε ο φωτογράφος Τζος Σίνερ στο Νόρφολκ τον Απρίλιο.