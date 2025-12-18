Μόντσου… παρών!

Η σημερινή προπόνηση του Άρη είχε νέο πρόσωπο τον Ισπανό χαφ, φέρνοντας και ανακούφιση στον Μανόλο Χιμένεθ. Ο παίκτης είχε μείνει εκτός τις δύο προηγούμενες μέρες και έτσι η σημερινή κρίθηκε ως κομβική για την παρουσία του στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», από τη στιγμή που μαζί με τον Κώστα Γαλανόπουλο αποτελούν τις μοναδικές διαθέσιμες επιλογές στα χαφ.

Παράλληλα, μέρος του προγράμματος ακολούθησε για πρώτη φορά μετά από μέρες ο Σωκράτης Διούδης και η συμμετοχή του στην αποστολή θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Ο Άρης θα προπονηθεί τελευταία φορά αύριο (19/12) νωρίς το μεσημέρι και ακολούθως θα ταξιδέψει για την Τρίπολη.