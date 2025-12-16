Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι προτάσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί σε συνεργασία με Αμερικανούς αξιωματούχους, ενδέχεται να οριστικοποιηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε στη συνέχεια να παρουσιαστούν από αμερικανικούς διαύλους στη Μόσχα.

Μετά από δύο ημέρες συνομιλιών στο Βερολίνο, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν τη Δευτέρα ότι έχει επιλυθεί περίπου το 90% των πιο δύσκολων ζητημάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Παρά την αισιοδοξία αυτή, παραμένει ασαφές εάν ο πόλεμος πλησιάζει σε τερματισμό, καθώς η Ρωσία δεν συμμετέχει στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν προτίθεται να προβεί σε ουσιαστικούς συμβιβασμούς.

Την Τρίτη, ο Ζελένσκι τόνισε ότι αναμένεται ψηφοφορία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για τις εγγυήσεις ασφαλείας και εκτίμησε πως το τελικό πακέτο εγγράφων θα είναι έτοιμο «σήμερα ή αύριο». «Υπολογίζουμε σε πέντε έγγραφα. Ορισμένα από αυτά αφορούν εγγυήσεις ασφαλείας – νομικά δεσμευτικές, δηλαδή ψηφισμένες και εγκεκριμένες από το Κογκρέσο των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω WhatsApp, προσθέτοντας ότι οι εγγυήσεις αυτές θα «αντανακλούν το Άρθρο 5» του ΝΑΤΟ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι απέφυγαν να δώσουν λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του πακέτου και για το τι θα συμβεί σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης, σημειώνοντας όμως ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατεύματα στην Ουκρανία.

Παράλληλα, οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και οκτώ ακόμη ευρωπαϊκών χωρών δήλωσαν ότι στρατεύματα από έναν «συνασπισμό των προθύμων» θα μπορούσαν να συνδράμουν στην ανασυγκρότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, στην προστασία του ουκρανικού εναέριου χώρου και στη διασφάλιση ασφαλέστερων θαλάσσιων οδών, περιλαμβανομένης της επιχειρησιακής παρουσίας εντός της Ουκρανίας. Ωστόσο, απέφυγαν να υπονοήσουν ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα συνιστούσαν εγγυήσεις ισοδύναμες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Τέλος, το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, δήλωσε την Τρίτη ότι δεν έχει λάβει γνώση των λεπτομερειών των προτάσεων. «Μέχρι στιγμής έχουμε δει μόνο δημοσιεύματα στον Τύπο, αλλά δεν πρόκειται να απαντήσουμε σε αυτά. Δεν έχουμε δει ακόμη κανένα κείμενο», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.