Ο χειμώνας είναι η ιδανική εποχή για να γνωρίσει κανείς την Ευρώπη χωρίς τα πλήθη του καλοκαιριού.

Χιονισμένα σοκάκια, χριστουγεννιάτικες αγορές, θερμά καφέ και ατμόσφαιρα παραμυθιού μεταμορφώνουν πολλές ευρωπαϊκές πόλεις σε αυθεντικά χειμερινά «κοσμήματα». Από μεσαιωνικά κέντρα και αλπικά τοπία μέχρι πολιτιστικές πρωτεύουσες με έντονη ζωή, αυτές είναι οι 10 πόλεις που αξίζει να μπουν στη λίστα για μια χειμερινή απόδραση.

1. Πράγα, Τσεχία

Με το ιστορικό της κέντρο να μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ, η Πράγα τον χειμώνα γίνεται ακόμη πιο μαγευτική. Τα γοτθικά κτίρια, οι γέφυρες και οι πλατείες αποκτούν ιδιαίτερη γοητεία κάτω από το χιόνι.

2. Βιέννη, Αυστρία

Κλασική μουσική, αυτοκρατορικά παλάτια και κομψά καφέ. Η Βιέννη τον χειμώνα συνδυάζει πολιτισμό και ρομαντισμό, με παγοδρόμια και χριστουγεννιάτικες αγορές να συμπληρώνουν την εμπειρία.

3. Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Οι θερμές πηγές είναι ο απόλυτος λόγος για χειμερινή επίσκεψη. Ένα μπάνιο στα ιστορικά λουτρά με παγωμένο αέρα και αχνό ατμό δημιουργεί μοναδική εμπειρία.

4. Στρασβούργο, Γαλλία

Μία από τις πιο ατμοσφαιρικές πόλεις της Ευρώπης τον χειμώνα. Το ιστορικό κέντρο, με τα ξύλινα σπίτια και τα κανάλια, θυμίζει σκηνικό παραμυθιού.

5. Μόναχο, Γερμανία

Ιδανικός προορισμός για όσους αγαπούν τον χειμερινό αστικό τουρισμό. Μουσεία, μπυραρίες και κοντινές αποδράσεις στις Άλπεις κάνουν το Μόναχο ιδανική βάση.

6. Κρακοβία, Πολωνία

Πλούσια ιστορία, ζεστή ατμόσφαιρα και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. Η Κρακοβία τον χειμώνα είναι αυθεντική, ρομαντική και ανεπιτήδευτη.

7. Ρίγα, Λετονία

Η παλιά πόλη της Ρίγας είναι εντυπωσιακή όλες τις εποχές, αλλά τον χειμώνα αποκτά ιδιαίτερη μαγεία. Art nouveau αρχιτεκτονική και ήρεμοι ρυθμοί.

8. Εδιμβούργο, Σκωτία

Ο χειμώνας αναδεικνύει το μυστηριακό πρόσωπο της πόλης. Κάστρα, λιθόστρωτα σοκάκια και παμπ με τζάκια δημιουργούν μοναδικό σκηνικό.

9. Μπριζ, Βέλγιο

Μικρή, ρομαντική και ιδανική για σύντομη απόδραση. Τα κανάλια και τα μεσαιωνικά κτίρια δείχνουν ακόμη πιο όμορφα τον χειμώνα.

10. Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

Ένα από τα πιο «ήσυχα» διαμάντια της Ευρώπης. Γραφική, πράσινη και ανθρώπινη, προσφέρεται για χαλαρές χειμερινές βόλτες.