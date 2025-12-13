Ο αγώνας με τον Ολυμπιακό σηματοδοτεί την έναρξη του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος για τον Άρη, έπειτα από μια απογοητευτική παρουσία στον πρώτο.

Η συγκομιδή των μόλις 16 βαθμών είναι η χειρότερη της τελευταίας εξαετίας και αποτυπώνει ξεκάθαρα την εικόνα των «κιτρινόμαυρων» στο πρώτο μισό της σεζόν, μαζί με τις μέτριες επιδόσεις του στο «Κλεάνθης Βικελίδης» που έχουν επηρεάσει την μέχρι τώρα πορεία τους.

Ο Άρης δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί επαρκώς την έδρα του, χάνοντας εννέα βαθμούς και συλλέγοντας άλλους τόσους. Ολα αυτά χωρίς μάλιστα να δώσει κάποιο μεγάλο παιχνίδι, με εξαίρεση το ισόπαλο 1-1 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ηττα από τον Παναιτωλικό, ισοπαλία με Αστέρα και Πανσερραϊκό είναι οι πιο χαρακτηριστικές γκέλες της ομάδας του Μανόλο Χιμένεθ.

Για να διορθώσει τα κακώς κείμενα στον 2ο γύρο και να εδραιωθεί στην 5η θέση, ο Άρης καλείται να κερδίζει… όπου μπορεί, αλλά κυρίως να αξιοποιήσει πολύ παραπάνω την έδρα τους. Να γίνει το… όπλο του.

Βέβαια αυτό δεν θα είναι εύκολο. Στο γήπεδό του, ο Άρης δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα εύκολους αντιπάλους, ωστόσο έχει μπροστά του τρία ντέρμπι στα οποία μπορεί να αντλήσει όφελος από την έδρα του.

Η αρχή γίνεται με τον Ολυμπιακό αύριο (14/12), ενώ στις 11 Ιανουαρίου ακολουθεί η ΑΕΚ και στις αρχές Φεβρουαρίου ο ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, στο «Κλεάνθης Βικελίδης» θα φιλοξενήσει και τον Λεβαδειακό με την Κηφισιά, δηλαδή ομάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή ψηλότερα στη βαθμολογία.