Μια ιδιαίτερα αστεία στιγμή εκτυλίχθηκε στο προεδρικό αεροσκάφος, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε σε δημοσιογράφους στο Air Force One. Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απαντούσε σε ερωτήσεις σε πιο χαλαρό κλίμα, ένας από τους επιβάτες φαίνεται πως διάλεξε την πιο ακατάλληλη στιγμή για να ανοίξει την πόρτα της τουαλέτας, η οποία χτύπησε ελαφρά τον Τραμπ που βρισκόταν ακριβώς απ’ έξω.

Ο Τραμπ διατηρώντας το χιούμορ του, γύρισε προς την πόρτα και είπε: «Χαίρετε», ενώ αμέσως μετά σχολίασε χαμογελώντας: «Κάποιος είναι μέσα. Βγες έξω!» Η αντίδρασή του προκάλεσε γέλια στους δημοσιογράφους, με τον πρόεδρο να χτυπά αστειευόμενος την πόρτα του μπάνιου.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ότι ο «άτυχος» επιβάτης δεν τόλμησε τελικά να βγει από την τουαλέτα όσο συνεχιζόταν η συζήτηση με τον Τραμπ, προφανώς αμήχανος από το απρόοπτο.

