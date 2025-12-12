Μια ιδιαίτερα αστεία στιγμή εκτυλίχθηκε στο προεδρικό αεροσκάφος, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε σε δημοσιογράφους στο Air Force One. Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απαντούσε σε ερωτήσεις σε πιο χαλαρό κλίμα, ένας από τους επιβάτες φαίνεται πως διάλεξε την πιο ακατάλληλη στιγμή για να ανοίξει την πόρτα της τουαλέτας, η οποία χτύπησε ελαφρά τον Τραμπ που βρισκόταν ακριβώς απ’ έξω.

🚨 LMFAO! Pure comedy gold on Air Force One as President Trump gets bumped by the bathroom door mid-stride 😂🔥 Lavatory door swings open — Trump instantly: “Hello! Somebody’s in there. Come on out!” 🤣 Then he turns to the press with that classic 47 swagger: “You’ve gotta take… pic.twitter.com/uZcVbFHBiN — America First Report (@AFRnewsdaily) December 10, 2025

Ο Τραμπ διατηρώντας το χιούμορ του, γύρισε προς την πόρτα και είπε: «Χαίρετε», ενώ αμέσως μετά σχολίασε χαμογελώντας: «Κάποιος είναι μέσα. Βγες έξω!» Η αντίδρασή του προκάλεσε γέλια στους δημοσιογράφους, με τον πρόεδρο να χτυπά αστειευόμενος την πόρτα του μπάνιου.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ότι ο «άτυχος» επιβάτης δεν τόλμησε τελικά να βγει από την τουαλέτα όσο συνεχιζόταν η συζήτηση με τον Τραμπ, προφανώς αμήχανος από το απρόοπτο.