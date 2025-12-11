Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρόσεν Ζελιαζκόφ υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του την Πέμπτη, έπειτα από εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων κατά της οικονομικής πολιτικής και της αποτυχίας αντιμετώπισης της διαφθοράς.

Ο Ζελιαζκόφ ανακοίνωσε την αποχώρησή του σε τηλεοπτικό διάγγελμα, λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στη Βουλή για πρόταση δυσπιστίας. Η παραίτηση σημειώνεται λίγο πριν από την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ, η οποία έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιανουαρίου.

«Η συμμαχία μας συνεδρίασε, συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε με υπευθυνότητα», δήλωσε ο Ζελιαζκόφ ανακοινώνοντας την απόφαση της κυβέρνησης να αποχωρήσει. «Η επιθυμία μας είναι να σταθούμε στο ύψος των προσδοκιών της κοινωνίας. Η εξουσία πηγάζει από τη φωνή του λαού», πρόσθεσε.

Διαδηλώσεις και πολιτική κρίση

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στη Σόφια και σε δεκάδες άλλες πόλεις της χώρας, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τη διαφθορά και την αδυναμία των διαδοχικών κυβερνήσεων να την καταπολεμήσουν. Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση Ζελιαζκόφ απέσυρε τον προϋπολογισμό του 2026, τον πρώτο που είχε συνταχθεί σε ευρώ, μετά τις έντονες αντιδράσεις.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κοινωνικές οργανώσεις διαμαρτυρήθηκαν για τα σχέδια αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών και των φόρων στα μερίσματα, με στόχο τη χρηματοδότηση υψηλότερων κρατικών δαπανών. Παρά την υποχώρηση της κυβέρνησης, οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν αμείωτες σε μια χώρα που έχει πραγματοποιήσει επτά εθνικές εκλογές τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με πιο πρόσφατες εκείνες του Οκτωβρίου 2024.

Η στάση του προέδρου Ρούμεν Ράντεφ

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ είχε επίσης ζητήσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα την παραίτηση της κυβέρνησης. Σε μήνυμά του προς τους βουλευτές μέσω Facebook, ανέφερε: «Ανάμεσα στη φωνή του λαού και τον φόβο της μαφίας. Ακούστε τις πλατείες!»

Ο Ράντεφ, ο οποίος διαθέτει περιορισμένες εξουσίες βάσει του βουλγαρικού συντάγματος, αναμένεται τώρα να ζητήσει από τα κόμματα της Βουλής να επιχειρήσουν τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα ορίσει υπηρεσιακή διοίκηση έως τη διεξαγωγή νέων εκλογών.