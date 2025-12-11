Διαστάσεις έχει πάρει η υπόθεση της διαθήκης της Καίτης Γκρέυ, με τις δύο πλευρές, του γιου της Φίλιππου Ηλιάδη που αποκλήρωσε η αείμνηστη ερμηνεύτρια και του εγγονού της Κωνσταντίνου Ηλιάδη που είναι ο μοναδικός κληρονόμος της, να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες, με την διαμάχη να περνά πλέον στη Δικαιοσύνη.

Ο Φίλιππος Ηλιάδης υποστηρίζει, ότι η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ «είναι γραμμένη από άλλο χέρι». Η δικηγόρος του, Χρυσάνθη Γιαμαρέλλου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε, πως τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν την οδήγησαν στο συμπέρασμα, ότι το έγγραφο δεν γράφτηκε από την ίδια τη Γκρέυ. «Καταθέσαμε αγωγή λόγω πλαστότητος. Όλα τα έγγραφα και τα αποδεικτικά που μάζεψα, με έπεισαν, ότι η διαθήκη είναι πλαστή κι έτσι προσέφυγα στη δικαιοσύνη. Τα στοιχεία θα τα καταθέσω εκεί που πρέπει. Είναι γραμμένη από άλλο χέρι και όχι από της εκλιπούσας. Έχω πειστεί περί τούτου από πάρα πολλά στοιχεία», δήλωσε χαρακτηριστικά η δικηγόρος.

Η ίδια πρόσθεσε, ότι η διαθήκη ήταν «ένα σημείωμα ιδιόγραφο», που δεν είχε κατατεθεί σε συμβολαιογράφο, ενώ όπως είπε «ένας δημοσιογράφος» το είχε στην κατοχή του και το παρέδωσε στον Όθωνα Παπαδόπουλο. Τόνισε επίσης, πως θα κινηθεί νομικά «ενάντια σε όποιον εμπλέκεται στην υπόθεση για αποκατάσταση της ηθικής βλάβης».

«Η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ είναι γνήσια»

Στην ίδια εκπομπή ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Ηλιάδη, Όθωνας Παπαδόπουλος, απάντησε στις κατηγορίες, υποστηρίζοντας με έντονο ύφος ότι η διαθήκη είναι απολύτως αυθεντική. «Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έγραψε η Καίτη Γκρέυ τη διαθήκη» δήλωσε κατηγορηματικά, επισημαίνοντας πως δεν έχει λάβει ακόμα το δικόγραφο της αγωγής.

Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε, ότι «κατήγγειλαν ως πλαστή μια διαθήκη, που δεν είχαν δει ακόμα» και εξήγησε, ότι το δικαστήριο θα ορίσει πραγματογνώμονες, για να διαπιστωθεί η αλήθεια. Με έμφαση ανέφερε, πως «έχει και η υπομονή τα όριά της», κάνοντας λόγο για προσβολές εις βάρος του εγγονού της Καίτης Γκρέυ, ο οποίος –όπως είπε– κατηγορείται άδικα ως πλαστογράφος.

Τέλος, ο δικηγόρος διευκρίνισε, ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο κατάθεσης μηνύσεων για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπογράμμισε πως η διαθήκη «είναι αυτό που είχε διακοινώσει σε όλο τον κύκλο της» και ότι οι αμφισβητήσεις αποτελούν συνέχεια μιας αντιδικίας, που είχε ξεκινήσει πριν από τον θάνατό της.