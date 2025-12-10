Ο Ιανουάριος που πλησιάζει φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη της ενίσχυσης του Άρη. Μία διαδικασία που παράλληλα απαιτεί και την αποσυμφόρηση του ρόστερ.

Η ομάδα έχει 31 συμβόλαια, οπότε κάποιοι πρέπει να αποχωρήσουν ώστε να γίνουν αυτές οι 4-5 κινήσεις που έχει ζητήσει ο Μανόλο Χιμένεθ. Ένας κύκλος αποχωρήσεων τον οποίο ο Ρούμπεν Ρέγες θέλει να ξεκινήσει με τον Πιόνε Σίστο

Ο Δανός ενημερώθηκε ότι τίθεται εκτός πλάνων του προπονητή και για αυτό τον λόγο ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας έχει ξεκινήσει επαφές με τους εκπροσώπους του ώστε να λυθεί το συμβόλαιό του, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι.

Ο Σίστο δεν κατάφερε να αποδώσει ούτε υπό τις οδηγίες του Χιμένεθ, ο οποίος πάντως του έδωσε αγωνιστικές ευκαιρίες. Ωστόσο, μέχρι τώρα οι συζητήσεις δεν προχωρούν, αφού ο Σίστο δείχνει αποφασισμένος να εξαντλήσει το συμβόλαιό του και δεν εμφανίζεται πρόθυμος να φύγει. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν, ενώ στον Άρη εξετάζουν ακόμη και την πιθανότητα νομικών ενεργειών για να λυθεί το συμβόλαιο του.