Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στα μπλόκα του Κάτω Νευροκοπίου Δράμας, σε αντίθεση με τα επεισόδια που σημειώθηκαν πρόσφατα στην Κρήτη.

Στο τελωνείο Εξοχής, όπου παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ των αγροτών, η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και φιλική. Αγρότες και αστυνομικοί συνυπήρχαν αρμονικά, δείχνοντας ότι σε κλειστές κοινωνίες όπως αυτή του Κάτω Νευροκοπίου, η συνεργασία και η αλληλεγγύη υπερτερούν των συγκρούσεων.

Η στιγμή που ξεχώρισε ήταν όταν οι αγρότες πρόσφεραν μια τούρτα έκπληξη στην υποδιοικήτρια αστυνομικό που βρισκόταν μαζί τους στο μπλόκο και είχε τα γενέθλιά της. Ο εορτασμός έγινε όλοι μαζί, με αγρότες και αστυνομικούς να μοιράζονται γέλια και ευχές.

Οι αγρότες δεν παρέλειψαν να την ευχαριστήσουν για τη συνεχή παρουσία και την αφοσίωσή της, επισημαίνοντας τον ρόλο της στην ασφάλεια και την προστασία τους.