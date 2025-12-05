Ο Πανιώνιος αντιμετώπισε την Μπεσίκτας στην Τουρκία για την 9η αγωνιστική του Eurocup, ωστόσο το παιχνίδι επισκιάστηκε από όσα καταγγέλλουν οι «κυανέρυθροι» για τη συμπεριφορά ανθρώπων της τουρκικής ομάδας απέναντι στους φιλάθλους τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι άνθρωποι του Πανιωνίου, οι φίλαθλοι της ελληνικής ομάδας έφτασαν στο γήπεδο με εισιτήρια, αλλά αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα. Όπως τονίζουν, τους κράτησαν εκτός γηπέδου για περίπου μία ώρα με αδιανόητες δικαιολογίες, ενώ ενοχλούνταν ακόμη και από το παραμικρό, μέχρι και από μία σημαία με το σήμα του Πανιωνίου.

Το αποκορύφωμα σημειώθηκε μετά το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Την ώρα που μερικοί οπαδοί του Πανιωνίου φώναξαν απλά ρυθμικά το όνομα της ομάδας, ορισμένοι φίλαθλοι της Μπεσίκτας κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος τους, δημιουργώντας ένταση στην κερκίδα.