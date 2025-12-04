Η αγωνιστική πορεία του Αρη φέτος έχει πολλές αιτίες… Και κάπου ανάμεσα σε αυτές, υπάρχει η απόδοση κάποιων ποδοσφαιριστών που δεν ξεκίνησαν την χρονιά όπως αναμενόταν.

Σαφώς και η ευθύνη είναι λιγότερη για εκείνους που έχουν την… ταμπέλα των συμπληρωματικών. Ακόμα, όμως, και σε αυτό τον ρόλο έδειχναν ανεπαρκείς. Και ίσως ο Ντούντου Ροντρίγκες να αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Υπήρχε μία εποχή που ο Βραζιλιάνος θεωρούνταν η τελευταία επιλογή για τα άκρα της επίθεσης. Και αυτή η εποχή ήταν πριν τρεις μήνες! Σχεδόν περιττός. Κι όμως, μέσα σε αυτούς τους τρεις μήνες, ο Βραζιλιάνος κατάφερε όχι μόνο να κερδίσει χώρο, αλλά να είναι πρώτος σκόρερ στα εξτρέμ με δύο γκολ στο πρωτάθλημα και ένα στο Κύπελλο, με το πιο πρόσφατο απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ο Χιμένεθ τον εμπιστεύτηκε ως βασικό κόντρα στον ΠΑΟΚ, αρχικά στην κορυφή της επίθεσης και στη συνέχεια στη φυσική του θέση στα “φτερά”. Ο προπονητής μετέφερε τον Ντούντου στην πλευρά όπου μπορούσε να απειλήσει περισσότερο, ενώ χρησιμοποίησε τον Παναγίδη ως φορ για να πιέζει τα στόπερ του αντιπάλου — μια επιλογή που αποδείχθηκε σωστή.

Την ίδια στιγμή, ο Νοά Φαντιγικά έδειξε το καλό του πρόσωπο για δεύτερο σερί παιχνίδι. Ένας παίκτης που για μεγάλο διάστημα έβλεπε την πλάτη του Τεχέρο. Τα προβλήματα στο αριστερό άκρο άνοιξαν την πόρτα στον Βέλγο που μέσα σ’ όλα καλείται να δικαιολογήσει και τα χρήματα που έδωσε ο Άρης στην Γκεντ.

Μαζί με τον Αθανασιάδη που… κατέβασε ρολά στο πρώτο μέρος και κράτησε όρθιο τον Άρη στο καλό διάστημα του ΠΑΟΚ, ο Μανόλο Χιμένεθ δείχνει ότι κερδίζει κάποιους παίκτες και μάλιστα σε περίοδο που τους χρειάζεται. Το θέμα είναι αυτό να συνδυαστεί με σταθερότητα και αποτελέσματα.