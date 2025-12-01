Η Ισπανία βρίσκεται για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μάχης κατά της εγχώριας ριζοσπαστικοποίησης.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν την εξάρθρωση της πρώτης τρομοκρατικής κυψέλης accelerationist που έχει εντοπιστεί ποτέ στη χώρα, μιας ομάδας συνδεδεμένης με την The Base, τη διαβόητη νεοναζιστική οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από την ΕΕ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε στην επαρχία Καστεγιόν, οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων.

Ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της ομάδας έχει ήδη προφυλακιστεί, ενώ αντιμετωπίζει κατηγορίες για ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, στρατολόγηση και εκπαίδευση για τρομοκρατικούς σκοπούς, καθώς και για παράνομη κατοχή όπλων.

Η έρευνα ξεκίνησε στις αρχές του 2025, όταν οι ειδικές υπηρεσίες της Εθνικής Αστυνομίας εντόπισαν έναν άνδρα ιδιαίτερα ριζοσπαστικοποιημένο, αφοσιωμένο στα supremacist και accelerationist δόγματα της The Base.

Η παρακολούθηση αποκάλυψε σύντομα κάτι ανησυχητικότερο: τη συγκρότηση μιας συνεκτικής τριμελούς κυψέλης, τα μέλη της οποίας είχαν μετατρέψει τον εξτρεμισμό σε τρόπο ζωής και προετοιμάζονταν – σύμφωνα με την Αστυνομία – να πραγματοποιήσουν επιθέσεις.

Οι συλληφθέντες είχαν ήδη πραγματοποιήσει πολλαπλές ασκήσεις παραστρατιωτικής εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας τεχνικές μάχης και εξοπλισμό που προσομοίαζε στρατιωτικό υλικό. Το υλικό που αντάλλασσαν στα κοινωνικά δίκτυα συμπεριλάμβανε:

προπαγάνδα της The Base

βίντεο accelerationist που καλούσαν σε βία

επαίνους σε άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις

προσπάθειες στρατολόγησης νέων υποστηρικτών

Τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με τις αρχές, το ρητορικό τους ύφος είχε γίνει ακόμη σκληρότερο. Μιλούσαν ανοιχτά για την ανάγκη βίαιων ενεργειών και για τη διάπραξη στοχευμένων επιθέσεων στο όνομα της «υπόθεσης».

Το στοιχείο που έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες είναι ότι ο ηγέτης της ισπανικής κυψέλης είχε άμεση επικοινωνία με τον ιδρυτή της The Base, ο οποίος μόλις έναν μήνα πριν είχε καλέσει σε «συσπείρωση διεθνών κυψελών» και σε εκτέλεση επιλεκτικών επιθέσεων για την αποσταθεροποίηση των δημοκρατικών θεσμών της Δύσης.

Η συνεργασία αυτή δείχνει κάτι ξεκάθαρο: η The Base δεν είναι ένα χαλαρό διαδικτυακό δίκτυο. Χτίζει ένα υπόγειο διεθνές δίκτυο μικρών κυψελών, εκπαιδευμένων σε τακτικές αντιμετώπισης πόλεων, με στόχο μια «επιταχυνόμενη κατάρρευση» του συστήματος.

Κατά τους πέντε εφόδους που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή Καστεγιόν εντοπίστηκαν:

εννέα όπλα, εκ των οποίων δύο πραγματικά πυροβόλα

δεκάδες μαχαίρια και αιχμηρά αντικείμενα

στρατιωτικός εξοπλισμός πλήρους τακτικής προστασίας

υλικό εκπαίδευσης παραστρατιωτικού τύπου

προπαγάνδα της The Base

ναζιστικά σύμβολα και φυλλάδια

κείμενα εξύμνησης άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων

Η υπόθεση χειρίστηκε η Comisaría General de Información σε συνεργασία με την Brigada Provincial de Información de Castellón και υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας της Audiencia Nacional. Σημαντική υπήρξε η συμμετοχή της Europol στο αναλυτικό στάδιο της έρευνας.

Τι είναι πραγματικά η The Base;

Η The Base (στα ισπανικά: La Base) ιδρύθηκε το 2018 και αποτελεί μία από τις πιο επικίνδυνες λευκές εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές οργανώσεις της τελευταίας δεκαετίας. Η ιδεολογία της βασίζεται σε τρία πυλώνες:

1. Λευκή υπεροχή (White Supremacy)

2. Επιταχυνόμενος εξτρεμισμός (Militant Accelerationism)

3. Προετοιμασία για «φυλετικό πόλεμο» (Racial War)

Προωθεί την ιδέα ότι το υπάρχον δημοκρατικό σύστημα πρέπει να καταρρεύσει, και ότι αυτή η «κατάρρευση» μπορεί να επιταχυνθεί μέσω τρομοκρατικών επιθέσεων. Για τον σκοπό αυτό δημιουργεί ένα αποκεντρωμένο δίκτυο παραστρατιωτικών κυψελών, που εκπαιδεύονται σε μυστικές τοποθεσίες και οργανώνουν επιθέσεις μικρής αλλά υψηλής έντασης.

Σε αντίθεση με άλλες παλαιότερες νεοναζιστικές οργανώσεις, η The Base λειτουργεί απολύτως διαδικτυακά, σε κρυπτογραφημένες πλατφόρμες, στρατολογώντας νεαρούς άνδρες που αναζητούν «αριθμημένη ταυτότητα» και «νόημα».

Η νέα απειλή στην Ευρώπη

Η επιχείρηση στην Ισπανία αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι του ευρωπαϊκού παζλ. Μετά τις πρόσφατες συλλήψεις σε Γερμανία, Ολλανδία και Βέλγιο, το accelerationist ρεύμα της ακροδεξιάς αποτελεί μια από τις πιο σοβαρές και ταχέως εξελισσόμενες απειλές για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η εξάρθρωση της κυψέλης στην Καστεγιόν ίσως αποτρέψει επιθέσεις. Δεν λύνει, όμως, το βαθύτερο πρόβλημα: τη συνεχή διαδικτυακή ριζοσπαστικοποίηση, τη διάχυση μίσους και την ικανότητα τέτοιων οργανώσεων να αναβιώνουν μέσα από νέες πλατφόρμες.

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε έναν διαφορετικό τρομοκρατικό εχθρό.

Έναν εχθρό που δεν κρύβεται σε σπηλιές, αλλά σε servers.

Που δεν κινείται υπό εντολές ιεραρχίας, αλλά μέσα από αποκεντρωμένα κύτταρα.

Που δεν θέλει να χτυπήσει μόνο αθώους, αλλά να αποδομήσει την ίδια τη δημοκρατία.

Η υπόθεση της Καστεγιόν είναι μόνο η αρχή. Το ερώτημα για τις ευρωπαϊκές αρχές είναι ξεκάθαρο:

Μπορούμε να προλάβουμε το επόμενο κύμα;