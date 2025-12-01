Διαβάστε στα ΝΕΑ της «Δευτέρας»: «Μοναδική ευκαιρία»
Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ στα «ΝΕΑ»
Ένας φυσιολάτρης απειλεί με μήνυση το ξενοδοχείο στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00, στο MEGA. Η ιδιότυπη συσκευή του Ηλία που εντοπίζει τα επίπεδα τοξικότητας, δίνει μια ακόμη μοχθηρή ιδέα στον Παντελή. Θα προλάβει ο Χάρι να προειδοποιήσει την Ελβίρα για την επικείμενη άφιξη του επόπτη της Raptor; Τι θα […]
Μια νέα προσθήκη αναμένεται σύντομα στο cast της επιτυχημένης δραματικής σειράς «Η γη της ελιάς», που θα ανατρέψει ξανά τις ισορροπίες. Ο ηθοποιός Νίκος Νικολάου μπαίνει στη μεγάλη παραγωγή του MEGA υποδυόμενος τον Ορέστη, έναν κοσμοπολίτη καρδιοχειρουργό με καταγωγή από την Κρήτη. Ο Ορέστης ζει και εργάζεται εδώ και χρόνια σε μεγάλο νοσοκομείο στη Σικελία, όπου έχει χτίσει […]
Κανείς δεν μένει αλώβητος, όταν τα πάθη, οι ενοχές και οι φιλοδοξίες πυροδοτούν συγκρούσεις που συνθλίβουν κάθε ισορροπία. Στα επόμενα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», Κυριακή με Τρίτη, στις 21:00. Η εξαφάνιση του Πετράκη και της Τάνιας θα ρίξει την Αρετή στην αγκαλιά του Οδυσσέα. Η Μιρέλλα βρίσκει τρόπο να […]