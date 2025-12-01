Διαβάστε στα ΝΕΑ της «Δευτέρας»: «Μοναδική ευκαιρία»

Media

Μια νέα προσθήκη αναμένεται σύντομα στο cast της επιτυχημένης δραματικής σειράς «Η γη της ελιάς», που θα ανατρέψει ξανά τις ισορροπίες. Ο ηθοποιός Νίκος Νικολάου μπαίνει στη μεγάλη παραγωγή του MEGA υποδυόμενος τον Ορέστη, έναν κοσμοπολίτη καρδιοχειρουργό με καταγωγή από την Κρήτη. Ο Ορέστης ζει και εργάζεται εδώ και χρόνια σε μεγάλο νοσοκομείο στη Σικελία, όπου έχει χτίσει […]