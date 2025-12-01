Αθήνα και Χριστούγεννα συνδυάζονται εντυπωσιακά σε ένα νέο βίντεο από drone, που προσφέρει στους θεατές από όλο τον κόσμο τη δυνατότητα να θαυμάσουν από ψηλά τη στολισμένη πρωτεύουσα.

Το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος, σηματοδοτώντας με λαμπρό τρόπο την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου, έναν μήνα πριν από το τέλος του 2025.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό alexandros._.art στο Instagram, προσφέρει μια διαφορετική οπτική των «πηγμένων» στην κυκλοφορία δρόμων του κέντρου της πόλης, προτρέποντας τους κατοίκους να δουν με περισσότερη συμπάθεια την καθημερινότητά τους στην πρωτεύουσα.

Η ατμόσφαιρα που αποτυπώνεται είναι μαγευτική, σε πλήρη αντίθεση με τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά χιλιάδες οδηγοί και πεζοί στους μποτιλιαρισμένους δρόμους της Αθήνας.

Η θέα της φωτισμένης πλατείας Συντάγματος και των γύρω δρόμων προκαλεί συγκίνηση, όπως αποδεικνύουν και τα δεκάδες αποθεωτικά σχόλια κάτω από τη δημοσίευση.

Από ψηλά, η ροή των οχημάτων και των πεζών αποκτά άλλη διάσταση, βάζοντας τους θεατές στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα των ημερών.

Τα δύο βίντεο του alexandros._.art αναδεικνύουν με μοναδικό τρόπο την κρυμμένη ομορφιά του κέντρου της Αθήνας, προσφέροντας μια νέα, πιο φωτεινή ματιά στην πόλη.