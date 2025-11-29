Η Μελάνια Τραμπ, πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε την ίδρυση της εταιρείας παραγωγής Muse Films, λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ των Amazon MGM Studios που είναι αφιερωμένο στη ζωή της.

Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο Melania, σηματοδοτεί το ντεμπούτο της νέας εταιρείας και σκηνοθετείται από τον Μπρετ Ράτνερ. Η ταινία θα προβληθεί στους κινηματογράφους των ΗΠΑ στις 30 Ιανουαρίου 2026, καθώς και σε άλλες επιλεγμένες χώρες, ενώ στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στην πλατφόρμα Prime Video του Amazon.

Η ίδρυση της Muse Films ανακοινώθηκε μέσω των επίσημων λογαριασμών της Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από βίντεο που παρουσίαζε το λογότυπο της νέας εταιρείας. «Παρουσιάζουμε: Muse Films. Η νέα μου εταιρεία παραγωγής», έγραψε η Μελάνια Τραμπ, προσθέτοντας: «Melania η ταινία, αποκλειστικά στους κινηματογράφους παγκοσμίως στις 30 Ιανουαρίου 2026».

Η Amazon είχε αποκτήσει τα δικαιώματα του ντοκιμαντέρ ήδη από τον Ιανουάριο. Η ταινία επικεντρώνεται στα παρασκήνια των 20 ημερών που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ το 2025, παρουσιάζοντας τα γεγονότα μέσα από τη ματιά της πρώτης κυρίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Amazon, το ντοκιμαντέρ θα μεταφέρει το κοινό στον κόσμο της Μελάνια Τραμπ, καταγράφοντας τις προετοιμασίες για την ορκωμοσία, τις προκλήσεις της μετάβασης στον Λευκό Οίκο και την επιστροφή της στην πολιτική και δημόσια ζωή. Με αποκλειστικά πλάνα από κρίσιμες στιγμές και ιδιωτικές συνομιλίες, η παραγωγή επιχειρεί να αποτυπώσει την επάνοδό της σε έναν από τους πιο ισχυρούς ρόλους διεθνώς.

Η Μελάνια Τραμπ υπογράφει ως εκτελεστική παραγωγός της ταινίας, μαζί με τον Φερνάντο Σουλιτσίν της New Element Media, ενώ η παραγωγή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024.