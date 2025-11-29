Μετά από δύο μήνες, ο Σίριλ Ντέσερς βρίσκεται σε αποστολή του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε τον Νιγηριανό επιθετικό στους “24” για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Εκτός πλάνων του Ισπανού προπονητή των Πράσινων είναι οι τραυματίες Λαφόν, Πελίστρι, Κυριακόπουλος, Σάντσες.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς, Σταμέλλος.