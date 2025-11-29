Ο Ολυμπιακός πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στην 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ωστόσο η προσπάθεια δεν απέδωσε βαθμούς, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι 4-3 υπέρ της ισπανικής ομάδας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Ντάνιελ Ποντένσε θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα, εκφράζοντας υπερηφάνεια για την ομάδα και ευχαριστώντας τον κόσμο για τη στήριξή του:

«Πολύ περήφανος από την Ομάδα μου! Μεγάλο πνεύμα και αγώνας μέχρι τέλους. Ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε να τα είχαμε καταφέρει καλύτερα απέναντι ίσως στην καλύτερη ομάδα του κόσμου αλλά δείξαμε χαρακτήρα και προσωπικότητα. Δεν είμαι χαρούμενος αλλά εξακολουθώ να είμαι ενθουσιασμένος για αυτό που έρχεται! Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την μεγάλη στήριξη σας, την καλύτερη ατμόσφαιρα στον κόσμο».