Ηταν το μακρινό -πλέον- 2019 όταν ο Άρης είχε μπροστά του ένα κομβικό ματς στην Ξάνθη. Φανταστείτε για πόσο παλιά μιλάμε.

Ένα ματς το οποίο θα έκρινε το πώς θα συνέχιζε η ομάδα σε εκείνο το πρωτάθλημα… Εάν θα κοιτούσε προς τα πάνω και το ευρωπαϊκό εισιτήριο ή αν θα επιβάρυνε περισσότερο την ήδη δύσκολη θέση στην οποία βρισκότανν.

Μια συνθήκη για την οποία… επιστρατεύτηκαν στην πνευματική προετοιμασία οι πολλοί Έλληνες τους οποίους είχε το ρόστερ. Κάποια από τα παιδιά που είχαν περάσει τα δύσκολα της Β’ Εθνικής, αφουγκράζονταν το κλίμα, τις ανάγκες. Το «πρέπει» που υπήρχε για πολλούς λόγους, περνώντας στους υπόλοιπους -και κυρίως στους ξένους- την νοοτροπία… πάμε για θάνατο. Ποδοσφαιρικό πάντα. Μία ατάκα που ειπώθηκε επί λέξει στα αποδυτήρια πριν από εκείνον τον αγώνα.

Εν τέλει ο Άρης κέρδισε με 1-0 χάρη σε γκολ του Ματέο Γκαρσία, αποτελώντας την αφετηρία για την κατάληψη της 5ης θέσης και ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Ένα turning point σαν εκείνο το οποίο αναζητεί ο Άρης του «σήμερα» στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet. Ένα ματς για το οποίο η αγωνιστική ανάλυσή του δεν αποτελεί το βασικό «όπλο» ώστε να έρθει η πρώτη νίκη μετά από δύο μήνες!

Είναι κακό…έως πολύ κακό και καθόλου τιμητικό για τον Άρη να βλέπει ως ένα «must win» παιχνίδι το αυριανό με την ΑΕΛ. Μόνος του έμπλεξε, όμως, οπότε μόνος του θα πρέπει να ξεμπλέξει ώστε να βρει μία αφετηρία ενός σερί θετικών αποτελεσμάτων. Να το κάνει… νταηλίκι, να πάει για ποδοσφαιρικό θάνατο όσο χρειάζεται μέχρι να απομακρυνθεί το ενδεχόμενο του αγωνιστικού εκτροχιασμού της χρονιάς.

Έτσι κι αλλιώς,σε μία εβδομάδα ο Χίμενεθ δεν θα πρόλαβε να μεταλλάξει την ομάδα προς το καλύτερο. Οπότε, οι παίκτες πρέπει να προτάξουν άλλα πράγματα μαζί με την ποδοσφαιρική ποιότητα που διαθέτει ο καθένας. Λέμε και λέμε για τον Χιμένεθ, αλλά και εκείνοι δεν είναι άμοιροι ευθυνών.

Δεν πρόκειται να είναι εύκολο για όποιον νομίζει ότι η νίκη θα έρθει μόνο και μόνο επειδή υπάρχει ανάγκη. Ό,τι κι αν γίνει, ο Άρης πρέπει να νικήσει. Να δείξει χαρακτήρα! Να πάρει το παιχνίδι απέναντι στη Λάρισα, αλλά και να ξεπεράσει τον ίδιο του τον κακό εαυτό που αποτελεί επίσης εμπόδιο. Από εκεί και πέρα, βήμα-βήμα, θα φανεί πώς θα συνεχίσει η ομάδα — πάντοτε με το αυτονόητο ζητούμενο της νίκης και στο ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ την επόμενη Τετάρτη.