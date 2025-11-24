Ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής Τζίμι Κλιφ, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ρέγκε μουσικής, πέθανε, όπως ανακοίνωσε στο Facebook η σύζυγός του, Λατίφα Τσέιμπερς. Ο Κλιφ, μαζί με τον Μπομπ Μάρλεϊ, συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της ρέγκε, του σκα και του rocksteady παγκοσμίως, σε μια καριέρα που διήρκεσε περισσότερο από έξι δεκαετίες.

Σύμφωνα με τη σύζυγό του, η αιτία θανάτου ήταν επιληπτική κρίση που ακολούθησε πνευμονία.

Ο Τζίμι Κλιφ, γεννημένος ως Τζέιμς Τσέιμπερς στις 30 Ιουλίου 1944, ήρθε στον κόσμο κατά τη διάρκεια ενός τυφώνα στην ενορία του Σεντ Τζέιμς, στη βορειοδυτική Τζαμάικα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1950, μετακόμισε με τον πατέρα του από το οικογενειακό αγρόκτημα στο Κίνγκστον, αποφασισμένος να κάνει καριέρα στη μουσική βιομηχανία.

Σε ηλικία μόλις 14 ετών έγινε γνωστός στη χώρα του με το τραγούδι “Hurricane Hattie”. Από τότε ηχογράφησε περισσότερα από 30 άλμπουμ και ερμήνευσε τραγούδια σε σκηνές σε όλο τον κόσμο — από το Παρίσι και τη Βραζιλία μέχρι τη Διεθνή Έκθεση της Νέας Υόρκης το 1964.

Από τη μουσική στη μεγάλη οθόνη

Ο Κλιφ δοκίμασε τις δυνάμεις του και στην υποκριτική, πρωταγωνιστώντας στην ταινία του 1972 “The Harder They Come” του Πέρι Χένζελ, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην παγκόσμια αναγνώριση της ρέγκε μουσικής.

Ανάμεσα στα πιο γνωστά του τραγούδια συγκαταλέγονται τα “You Can Get It If You Really Want It” και “Many Rivers To Cross”. Ο Κλιφ ενσωμάτωνε στα έργα του τις ανθρωπιστικές του αξίες, ενώ ο Μπομπ Ντίλαν είχε χαρακτηρίσει το “Vietnam” του Κλιφ ως το καλύτερο τραγούδι διαμαρτυρίας που έχει γραφτεί ποτέ.

Διακρίσεις και αναγνώριση

Το 2012 ο Κλιφ τιμήθηκε με βραβείο Γκράμι για το καλύτερο άλμπουμ ρέγκε, με τίτλο “Rebirth”, ενώ είχε λάβει ακόμη ένα το 1984 για το “Cliff Hanger”. Η κυβέρνηση της Τζαμάικα τού απένειμε την ανώτατη διάκριση για τις τέχνες και τις επιστήμες, το Τάγμα της Αξίας.

Το 2010, ο Τζίμι Κλιφ εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame, επισφραγίζοντας μια πορεία που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη διεθνή μουσική σκηνή.