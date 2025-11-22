Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο σερβικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, όταν οπαδοί της Μπόρατς εισέβαλαν στα αποδυτήρια της ομάδας τους, μετά την ισόπαλη αναμέτρηση με την Γκραφίτσαρ (0-0). Οι εισβολείς προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές και απείλησαν τους ποδοσφαιριστές, δημιουργώντας σκηνές χάους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρχικά οι οπαδοί επιδόθηκαν σε έντονες λεκτικές επιθέσεις στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια, εξανάγκασαν τους παίκτες να βγάλουν τις φανέλες τους και τους καταδίωξαν μέχρι τα αποδυτήρια. Εκεί η κατάσταση κλιμακώθηκε, με σπασίματα αντικειμένων, χτυπήματα στις πόρτες και απειλές με όπλα.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ένας από τους εισβολείς φέρεται να δήλωσε απειλητικά ότι «έχει στο σπίτι ένα πιστόλι και δύο βόμβες», προκαλώντας τρόμο στους παίκτες. Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει σάλο στη Σερβία, με τις Αρχές και τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα να αναμένεται να λάβουν άμεσα μέτρα.