Η Αθήνα δεν ήταν ποτέ εύκολη για τον Άρη. Με την ΑΕΚ, βέβαια, έχει κάμποσα «διπλά» τα τελευταία 20 χρόνια στην πρωτεύουσα. Και σε ένα ακόμη ελπίζει αύριο (23/11) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η διαφορά φέτος είναι η αγωνιστική κρίση που περνάει και παράλληλα η εικόνα που παρουσιάζει, δεν του αφήνουν το παραμικρό περιθώριο να παίξει άσχημα. Δεν του αφήνουν το παραμικρό περιθώριο να μην γυρίσει με κάτι στη Θεσσαλονίκη, έχοντας ένα πολύ μεγαλύτερο «πρέπει» για τη νίκη σε αντίθεση με πολλά από τα ντέρμπι του παρελθόντος στην έδρα της Ένωσης.

Ο Άρης αναζητεί μία αφετηρία για να βγει από την αγωνιστική κρίση την οποία βιώνει τους τελευταίους δύο μήνες… Ένα ρημάδι αποτέλεσμα για να σηκώσει κεφάλι και να ξεκινήσει να ρεφάρει κάπως τις πολλές βαθμολογικές απώλειες που μετράει από την έναρξη της σεζόν.

Η ΑΕΚ… προσφέρεται -με όλο το σεβασμό- σε αυτή τη φάση. Ούτε η Ένωση διάγει την καλύτερη περίοδό της. Ένα μυστήριο κλίμα που την περιβάλλει, μέτριες εμφανίσεις, απουσίες… Σαφώς και έχει ποιότητα, όπως και δυναμική στην έδρα της. Είναι όμως μία ευκαιρία αυτό το… πακέτο. Αρκεί ο Άρης να κάνει όσα χρειάζεται από τη δική του πλευρά.

Οι Θεσσαλονικείς βιώνουν μία ιδιαίτερη κατάσταση… Είναι πιο ανταγωνιστικοί, πιο σοβαροί στα ντέρμπι φέτος, έστω και αν δεν κέρδισαν κανένα φέτος. Είναι πιο… επιρρεπείς σε ματς όπως με Αστέρα, Παναιτωλικό, Πανσερραϊκό, ΟΦΗ. Σε αυτά δηλαδή που όχι μόνο έχασαν βαθμούς αλλά είχαν και κάκιστη εικόνα σχεδόν σε όλα.

Ο Άρης θα είναι ανταγωνιστικός στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ματς που για τον Χιμένεθ είναι… βούτυρο στο ψωμί του, ψάχνοντας πρώτα να καταστρέψει απέναντι σε μία ΑΕΚ που είναι έτσι κι αλλιώς προβληματική στο τελευταίο τρίτο. Η δαιφορά είναι ότι η Ένωση φτάνει εκεί, σε αντίθεση με τον Άρη που δυσκολεύεται να δημιουργήσει, πόσο μάλλον να εκτελέσει μέσα από ποιοτικές τελικές στην αντίπαλη περιοχή.

Για να κερδίσει ο Αρης, πρέπει να σκοράρει. Και ιδανικά αν το κάνει δις, έχοντας στο μυαλό του ότι είναι πιθανό να παραβιαστεί η εστία του. Πλέον είναι πολύ μεγαλύτερη η ευθύνη του Χιμένεθ για να βελτιώσει την επιθετική εικόνα της ομάδας του, αν και για πολλούς αποτελεί ερώτημα κατά πόσο μπορεί λόγω των χαρακτηριστικών του ως προπονητής.

Το θέμα τόσο για τον ίδιο όσο και για τους παίκτες είναι ότι μπαίνουν σε μία περίοδο δύσκολων αγώνων και με τις ευθύνες στις πλάτες τους να είναι πολλές περισσότερες. Ένας μήνας που θα κριθούν όλοι μέσα από τα αποτελέσματα και φυσικά από το κατά πόσο η ομάδα θα παρουσιάσει μία βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με την προβληματική με την οποία μπήκε στην τελευταία διακοπή του πρωταθλήματος.