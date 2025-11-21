Ο Μανόλο Χιμένεθ ήλπιζε ότι κόντρα στην ΑΕΚ θα έχει διαθέσιμο τον Χάμζα Μεντίλ, ώστε να επαναφέρει και την ισορροπία στην τετράδα της άμυνας. Μόνο που ο Μαροκινός… του το χάλασε αφού δεν έχει μπει σε φουλ ρυθμούς μετά τη θλάση που υπέστη κόντρα στο Αιγάλεω στις 29 Οκτωβρίου.

Η απουσία του είναι παραπάνω αποό σημαντική αλλά δυστυχώς όχι και ασυνήθιστη για τον Αφρικανό αμυντικό. Στην πραγματικότητα, αποτελεί τη συνέχεια μιας χρονιάς όπου ο Μεντίλ δείχνει να είναι μόνο… το είδωλο του εαυτού του σε σχέση με την περσινή παρουσία του στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Μεντίλ έχει καταγράψει μόλις πέντε συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ενώ έπαιξε και στο ένα ματς Κυπέλλου όπου τραυματίστηκε ξανά. Είναι ο δεύτερος τραυματισμός του μετά από εκείνον του Σεπτεμβρίου, γεγονός που τον έχει περιορίσει σε μόλις δύο αγώνες το τελευταίο δίμηνο.

Οι τραυματισμοί αποτελούν ασφαλώς το βασικό επιχείρημα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Μεντίλ. Ωστόσο, συνολικά από την αρχή της σεζόν, δεν θύμιζε τον παίκτη που έκανε πολλούς πέρσι τον Ιανουάριο να μιλούν για τον Άρη που βρήκε επιτέλους έναν αξιόπιστο αριστερό μπακ μετά από χρόνια.

Και από την άλλη… ο Φρίντεκ

Την ίδια στιγμή, ο Χιμένεθ δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει εναλλακτική, αφού υπάρχει ο Μάρτιν Φρίντεκ. Ωστόσο ο Τσέχος έχει μπει σε μία κατάσταση… δυσμένειας μετά το εντός έδρας 1-1 κόντρα στον Πανσερραϊκό, παίρνοντας χρόνο μονάχα ως αλλαγή.

Ο προπονητής φαίνεται να μην εμπιστεύεται τόσο τον Τσέχο, κάτι που ενισχύει τις πιθανότητες κίνησης του Αρη για το αριστερό άκρο της άμυνας τον επόμενο Ιανουάριο. Πρόκειται άλλωστε για μία θέση όπου ήδη ο Χιμένεθ έχει εκφραστεί θετικά όσον αφορά μία προσθήκη και μέσα από την υπάρχουσα κατάσταση φαίνεται να ενισχύεται αυτή η πρόθεση.