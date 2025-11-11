Δεν έχουν περάσει ακόμα δύο μήνες από τη στιγμή που ο Άρης ολοκλήρωσε τον εντυπωσιακό αριθμό των 19 μεταγραφών του καλοκαίριου. Παρόλα αυτά, η κουβέντα εν όψει Ιανουαρίου έχει ανοίξει για τα καλά και το έχει πράξει ο Μανόλο Χιμένεθ μετά την προχθεσινή συνάντηση με Καρυπίδη-Ρέγες.

Ο Άρης κινήθηκε σε ένα πλαίσιο ολικού rebuilding το περασμένο καλοκαίρι και θα ήταν παράλογο να του «έβγαιναν» όλες οι επιλογές. Κάποιοι παίκτες προβληματίζουν με τις επιδόσεις του, τη στιγμή που εντοπίζονται και ορισμένα κενά τα οποία δεν καλύφθηκαν. Ζητήματα τα οποία οδήγησαν τον Ανδαλουσιανό να ζητήσει τουλάχιστον τέσσερις κινήσεις από τον Θεόδωρο Καρυπίδη,

Οι ανάγκες ταυτίζονται με τα «θέλω» του προπονητή

Λίγα βγήκαν προς τα έξω για όσα ειπώθηκαν ανάμεσα στους τρεις άνδρες… Ωστόσο, όσον αφορά τις θέσεις που… καίνε τον Χιμένεθ για ενίσχυση, είναι λίγο-πολύ δεδομένες και μάλιστα ο ίδιος είχε τοποθετηθεί για κάποιες από αυτές από τις πρώτες μέρες του στο κλαμπ.

Στα αρχικά «θέλω» του Χιμένεθ υπήρχε η προσθήκη ενός επιθετικού, με τον Άρη να φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον Μιγκέλ Αλφαρέλα. Παράλληλα, ο 61χρονος τεχνικός είχε ζητήσει την προσθήκη ενός κεντρικού αμυντικού, ρίχνοντας στο τραπέζι όνομα ποδοσφαιριστή που όμως δεν ήταν τόσο εφικτό να έρθει καθώς ανήκει σε ομάδα.

Ο Χιμένεθ επιμένει για την προσθήκη ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού, αφού Άλβαρο και Ρόουζ δεν του δίνουν τις λύσεις που ζητάει όταν απουσιάζει ο Φαμπιάνο ή ο Σούντμπεργκ. Ένα δεύτερο βασικό «θέλω» αποτελεί η απόκτηση ενός ενδεκαδάτου αριστερού εξτρέμ, καθώς ο Δώνης ταλαιπωρείται από συνεχείς τραυματισμούς και ο Σίστο δεν προσφέρει την ουσία που έχει ανάγκη η ομάδα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Μαζί με έναν καθαρό «κόφτη» στον χώρο του κέντρου, ο οποίος θα είναι διαφορετικός από τον Ράτσιτς, κλείνει μία τετράδα κινήσεων για τις οποίες ο Χιμένεθ θεωρεί ότι θα βοηθήσουν σημαντικά την ομάδα από τον Ιανουάριο και μετά.

Το ζήτημα, βέβαια, για τον Άρη είναι πώς θα πορευτεί μέχρι τότε και έχοντας σημαντικά παιχνίδια μπροστά του μέχρι τα Χριστούγεννα. Συν ότι φαντάζει δύσκολο να… εμφανιστούν τέσσερις νέοι παίκτες στο Ρύσιο την πρώτη μέρα του 2026. Άρα η ομάδα θα κληθεί να πορευτεί με το υπάρχον υλικό και για κάποια ματς του νέου έτους.