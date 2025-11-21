Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αναφέρθηκε στον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των ανδρών και των γυναικών που προστατεύουν τα σύνορα της χώρας. Τόνισε ότι η κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός τιμούν το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο αποτελεί την ψυχή της αμυντικής θωράκισης της πατρίδας και υπερασπίζεται τις αξίες της Δημοκρατίας, της Ειρήνης, της Ελευθερίας και του Δικαίου.

Κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026

Στη Βουλή κατατέθηκε ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2026 από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε πως «ο Προϋπολογισμός του 2026 είναι ένας από τους πιο κοινωνικούς των τελευταίων ετών», επισημαίνοντας τις φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς, οικογένειες, νέους και επαγγελματίες.

Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τον υπουργό, συγκαταλέγεται πλέον στις ισχυρότερες της Ευρωζώνης, ενώ τα βασικά μεγέθη του Προϋπολογισμού προβλέπουν:

Ρυθμό ανάπτυξης 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026, έναντι 1,3% και 1,2% στην Ευρωζώνη.

Αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ από 248,7 δισ. ευρώ το 2025 σε 260 δισ. ευρώ το 2026.

Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026.

Αύξηση του ρυθμού επενδύσεων σε 10,2% το 2026 και διεύρυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στα 16,7 δισ. ευρώ.

Μείωση της ανεργίας στο 8,6%, το χαμηλότερο ποσοστό από το 2008.

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% του ΑΕΠ το 2026 και δημόσιο χρέος στο 138,2% του ΑΕΠ, το χαμηλότερο από το 2010.

Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, παραμένει σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και τη συνέπεια της οικονομικής πολιτικής της.

Εξελίξεις στην οικονομία

Η Fitch αναβάθμισε περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, αναγνωρίζοντας τη μείωση του δημόσιου χρέους, τις υψηλές δημοσιονομικές επιδόσεις και τη βελτίωση του τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, η Eurostat κατέγραψε την Ελλάδα με τον πέμπτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, στο 1,6% τον Οκτώβριο.

Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext χαρακτηρίστηκε ως μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, με το 74,2% των μετόχων να εγκρίνει την πρόταση.

Στέγαση και κοινωνική πολιτική

Επεκτείνεται το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» με διευρυμένα κριτήρια και παράταση αιτήσεων έως τις 31 Μαΐου 2026. Ήδη 11.000 δικαιούχοι έχουν αποκτήσει κατοικία, ενώ υπολογίζεται ότι ακόμη 9.000 θα ωφεληθούν. Παράλληλα, εφαρμόζονται νέα μέτρα στήριξης για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες, όπως η επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως για το 80% των ενοικιαστών και η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς.

Ασφάλεια και δικαιοσύνη

Από το Ρέθυμνο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τα νέα μέτρα κατά της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοφορίας. Περιλαμβάνουν ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στην Κρήτη, αυστηρότερες ποινές και δυνατότητα οικειοθελούς παράδοσης όπλων χωρίς ποινή.

Παράλληλα, ο Δικαστικός Χάρτης έχει ήδη βελτιώσει σημαντικά τους χρόνους απονομής δικαιοσύνης. Ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης απόφασης έχει μειωθεί κατά μέσο όρο από δύο χρόνια σε έναν, ενώ στο Πρωτοδικείο Αθηνών από τέσσερα χρόνια σε ενάμιση. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ η νέα Πολιτική Δικονομία, που αναμένεται να επιφέρει περαιτέρω βελτιώσεις.

Αγροτική ενίσχυση και πληρωμές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Action Plan 2 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για τις πληρωμές των αγροτών. Έως το τέλος Νοεμβρίου θα έχει καταβληθεί το 70% της βασικής ενίσχυσης, ύψους έως 550 εκατ. ευρώ, ενώ προτεραιότητα δίνεται και στην πληρωμή του Μέτρου 23, ύψους 178 εκατ. ευρώ.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας διαβεβαίωσε ότι οι πληρωμές θα είναι πιο διαφανείς και δίκαιες, ενώ τα εξοικονομημένα κονδύλια θα αναδιανεμηθούν σε δικαιούχους αγρότες. Για την αντιμετώπιση της ευλογιάς έχουν ήδη καταβληθεί 48 εκατ. ευρώ και εγκριθεί επιπλέον 30 εκατ., με στόχο την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Νόμος για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ και την εφαρμογή του Κανονισμού EMFA. Οι βασικές διατάξεις αφορούν:

Βελτίωση της είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους. Πρόσθετη αμοιβή αποδοτικότητας για το προσωπικό. Αξιοποίηση του αρχείου της ΕΡΤ στην εκπαίδευση. Ίδρυση ομάδας καινοτομίας και τεχνολογίας (innovation hub). Υποχρέωση δημοσιοποίησης κρατικών δαπανών διαφήμισης. Ίδρυση του Ελληνικού Συμβουλίου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ως ανεξάρτητου μηχανισμού αυτορρύθμισης. Ενίσχυση του Παρατηρητηρίου κατά των καταχρηστικών αγωγών (SLAPPs).

Δώδεκα χρόνια μετά την τελευταία νομοθετική παρέμβαση, οι νέες ρυθμίσεις σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.