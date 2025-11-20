Η Ακαδημία Αθηνών θα τιμήσει τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο με την αναγόρευσή του σε επίτιμο μέλος, σε ειδική συνεδρία που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο ακαδημαϊκός Θεόδωρος Παπαγγελής θα παρουσιάσει το έργο και τη διαδρομή του τιμώμενου ποιητή. Στη συνέχεια, ο Τίτος Πατρίκιος θα εκφωνήσει ομιλία με θέμα «Παράδοση και νεωτερικότητα στη λογοτεχνία και την ποίηση».

Η συνεδρία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του ιστότοπου της Ακαδημίας Αθηνών (academyofathens.gr), δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει διαδικτυακά την εκδήλωση.

Πηγή φωτογραφίας: Ακαδημία Αθηνών