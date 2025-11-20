Η Βιέννη, πόλη συνυφασμένη με τη μουσική παράδοση, υποδέχθηκε τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι. Στο κατάμεστο ORF RadioKulturhaus, η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αυστρία τίμησε τον κορυφαίο συνθέτη, εκατό χρόνια από τη γέννησή του και 31 από τον θάνατό του, με μια συναυλία που εξελίχθηκε σε μουσικό ταξίδι μνήμης και ανακάλυψης.

Το Ensemble Retro Vienna, υπό τη διεύθυνση του Αναστάσιου Στρίκου, με σολίστ τις Μαρία Κωστράκη, Ελένη Κουτσούμπη και Άννα Αγαθώνος και αφηγήτρια την Ινώ Μάτσου, καθήλωσε το διεθνές και αυστριακό φιλόμουσο κοινό.

Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, με τίτλο Elective Affinities I Ex Occidente & II Ex Oriente, αναδείχθηκαν οι μουσικές ρίζες του Μάνου Χατζιδάκι από τη Δύση και την Ανατολή. Παρουσιάστηκαν οι εκλεκτικές συγγένειες που τον συνέδεαν με Ευρωπαίους δημιουργούς όπως οι Darius Milhaud, Gustav Mahler, Franz Schubert, Kurt Weill, Maurice Jaubert, Norbert Schultze, Nino Rota και Enrique Granados, αλλά και με τους Έλληνες ρεμπέτες Μάρκο Βαμβακάρη, Βασίλη Τσιτσάνη, Δημήτρη Γκόγκο (Μπαγιαντέρα) και Γιάννη Παπαϊωάννου.

Στο δεύτερο μέρος, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει ζωντανά τον κύκλο τραγουδιών του συνθέτη «Μύθοι μιας γυναίκας» (Op. 47, 1988), μια από τις πιο ώριμες και συγκινητικές δημιουργίες του, σε στίχους των Νίκου Γκάτσου και Αγαθής Δημητρούκα.

Η ενότητα κορυφώθηκε με τα Τέσσερα Αφιερώματα σε εμβληματικές μορφές του 20ού αιώνα: τον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, τον Maurice Jaubert, την Ουμ Καλσούμ και την Άλμα Μάλερ. Το τελευταίο τραγούδι, «Κραυγές για ενός αγγέλου μνήμη, ένα ταγκό για την Άλμα Μάλερ», με αναφορές στη μουσική των Γκούσταβ Μάλερ και Άλμπαν Μπέργκ, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βιέννη, την πόλη που το ενέπνευσε.

Το Ensemble Retro Vienna

Το Ensemble Retro Vienna συμπληρώνει φέτος είκοσι χρόνια από την ίδρυσή του, το 2005. Κατά τη διάρκεια της πορείας του έχει παρουσιάσει πρωτότυπες, θεματικές παραγωγές με μουσική του 20ού αιώνα, συνδυάζοντας το ελληνικό με το ευρωπαϊκό μουσικό πνεύμα.

Με σημαντικές συνεργασίες και διεθνείς διακρίσεις, το σύνολο συνεχίζει να αναδεικνύει τη διαχρονική αξία της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας, προβάλλοντας παράλληλα το έργο Ελλήνων συνθετών στο διεθνές κοινό.