Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας από τους κινδύνους που προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν ήδη ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κακοκαιρίας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι παραμένει σε ισχύ το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά φαινόμενά τους. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένονται τα φαινόμενα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και μπορούν να κλιμακώσουν τη δράση τους, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

Οδηγίες για πολίτες σε περιοχές με έντονα φαινόμενα

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο, να ελέγξουν ότι τα λούκια και οι υδρορροές λειτουργούν σωστά και να αποφεύγουν τη διέλευση από χείμαρρους ή ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια και μετά από έντονες βροχοπτώσεις.

Επιπλέον, συνιστάται η αποφυγή υπαίθριων δραστηριοτήτων και εργασιών σε θαλάσσιες ή παράκτιες περιοχές, λόγω κινδύνου από πτώσεις κεραυνών. Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, οι πολίτες πρέπει να καταφύγουν σε ασφαλές σημείο, όπως σε κτίριο ή αυτοκίνητο, και να μην εξέλθουν πριν περάσει η καταιγίδα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες ή μπαλκόνια, καθώς υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, όπως της Τροχαίας.

Οδηγίες σε περίπτωση κεραυνικής δραστηριότητας

Αν βρίσκεστε στο σπίτι: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές ή σταθερό τηλέφωνο, καθώς ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές από την παροχή ρεύματος και αποφύγετε την επαφή με μεταλλικές σωληνώσεις.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο: Σταματήστε σε ασφαλές σημείο, μακριά από δέντρα, και παραμείνετε μέσα με τα παράθυρα κλειστά έως ότου κοπάσει η καταιγίδα. Μην αγγίζετε μεταλλικά μέρη και αποφύγετε πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο: Καταφύγετε σε κτίριο ή αυτοκίνητο, αλλιώς καθίστε χαμηλά στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε. Μην στέκεστε κάτω από ψηλά δέντρα, κοντά σε πυλώνες ή μεταλλικά αντικείμενα και απομακρυνθείτε από νερά ή ανοιχτούς χώρους.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, οι βροχές και οι καταιγίδες που πλήττουν τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται να ενταθούν εκ νέου τη νύχτα.

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη), στην Αιτωλοακαρνανία και στην Ήπειρο. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Χρήσιμες πληροφορίες

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων στα δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα www.emy.gr. Για πληροφορίες σχετικά με τη βατότητα του οδικού δικτύου λόγω πλημμυρών, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr).

Περισσότερες οδηγίες αυτοπροστασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, civilprotection.gov.gr.