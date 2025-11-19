Ένα απίστευτο περιστατικό που εκτυλίχθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού φέρνει στο φως της δημοσιότητας το MEGA.

Όπως αποκαλύπτει στο ρεπορτάζ του ο δημοσιογράφος του MEGA και των ΝΕΩΝ Βασίλης Λαμπρόπουλος, σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε από τη φυλακή κρατούμενο για να του επιδιορθώσει το αυτοκίνητο.

Ο έγκλειστος των φυλακών Κορυδαλλού ο οποίος εκτέλεσε χρέη μηχανικού για λογαριασμό του σωφρονιστικού υπαλλήλου, έχει κατηγορηθεί για δυο δολοφονίες.

«Ο σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε χωρίς οποιαδήποτε άδεια, χωρίς ενημέρωση οποιουδήποτε, δεν φαίνεται να τον γνώριζε κανείς τον συγκεκριμένο κρατούμενο που έχει κατηγορηθεί για δύο δολοφονίες ηλικιωμένων σε περιοχή της νοτίου Ελλάδας».

«Τον έβγαλε για να κοιτάξει το αυτοκίνητό του χωρίς να υπάρχει άδεια από οποιονδήποτε. Βγήκε εκτός φυλακής ο συγκεκριμένος κρατούμενος για να βοηθήσει έναν σωφρονιστικό υπάλληλο».