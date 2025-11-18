Ο Λετάνγκ βρέθηκε στο επίκεντρο, όταν – σε μια έντονα φορτισμένη στιγμή – περίμενε τον διαιτητή της αναμέτρησης, Νίκολα Νταμπάνοβιτς, στη φυσούνα έχοντας το κινητό του στο χέρι. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφηκαν, φώναξε προς τον Μαυροβούνιο ρέφερι στα αγγλικά: «Έχω ήδη γράψει στον κ. Τσέφεριν. Αυτό που έγινε απόψε είναι τρελό».

Η παρέμβασή του χαρακτηρίστηκε από την UEFA ως «ανάρμοστη συμπεριφορά», οδηγώντας στο άνοιγμα πειθαρχικής υπόθεσης και εν συνεχεία στην επιβολή του οικονομικού προστίμου.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο ισχυρός άνδρας της Λιλ βρέθηκε στο μικροσκόπιο για την κριτική του στη διαιτησία. Στη Ligue 1 είχε ήδη τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές, δύο εκ των οποίων με αναστολή, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τη θέση του στα ευρωπαϊκά όργανα. Το ξέσπασμά του στο ματς με τον ΠΑΟΚ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Η αφορμή της έκρηξης ήταν η φάση του 40ού λεπτού, όταν ο Νταμπάνοβιτς δεν καταλόγισε πέναλτι υπέρ της Λιλ στο μαρκάρισμα του Τζόντζο Κένι στον Πάρντο. Παρότι κλήθηκε από το VAR να επανεξετάσει τη φάση και είδε την φάση στο μόνιτορ, επέμεινε στην αρχική του απόφαση και έδειξε “παίζεται”.

Η επιλογή του ρέφερι προκάλεσε οργή στην εξέδρα, εκνευρισμό στην τεχνική ηγεσία της Λιλ και φυσικά την έξαλλη αντίδραση του Λετάνγκ. Παρά τις αντιδράσεις, η επιτροπή διαιτησίας της UEFA υποστήριξε πως ο διαιτητής δεν υπέπεσε σε λάθος.

Η τιμωρία δεν περιορίστηκε στον Λετάνγκ. Η Λιλ βρέθηκε αντιμέτωπη και με τρία ακόμη πρόστιμα: 11.500 ευρώ για χρήση πυροτεχνημάτων, 22.000 ευρώ για παρεμπόδιση κυκλοφορίας εντός του σταδίου και άλλα ποσά για παραβάσεις σχετικές με την οργάνωση του αγώνα. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με 8.000 ευρώ για «πράξεις βανδαλισμού», με βάση τις αναφορές των παρατηρητών.

Η υπόθεση κλείνει τυπικά με τις οικονομικές ποινές, αλλά αφήνει πίσω της ένα ακόμη κεφάλαιο εντάσεων γύρω από τη διαιτησία στα ευρωπαϊκά παιχνίδια — ειδικά σε μια αναμέτρηση που είχε ήδη υψηλή ένταση και τεράστιο βαθμό δυσκολίας.