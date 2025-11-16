Θα είναι ένας κομβικός μήνας που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη δυναμική της ομάδας ενόψει του δεύτερου μισού της σεζόν, αλλά και να λειτουργήσει ως πρόλογος για τον σχεδιασμό του καλοκαιριού.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν ήδη καταλήξει ότι θα κινηθούν για τουλάχιστον δύο προσθήκες, με απόλυτη στόχευση και ξεκάθαρη στρατηγική: σέντερ φορ και κεντρικός αμυντικός.

Η ανάγκη για επιθετικό – Η κίνηση που θεωρείται δεδομένη

Έχει παρθεί οριστική απόφαση: ο ΠΑΟΚ θα πάρει σέντερ φορ. Και αυτό δεν σχετίζεται αποκλειστικά με το μέλλον του Φέντορ Τσάλοφ. Η ομάδα χρειάζεται περισσότερες λύσεις στην κορυφή, βάθος στον πάγκο και έναν ποδοσφαιριστή που θα προσφέρει αμέσως ενέργεια, κίνηση και τελειώματα. Στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη γίνει εκτεταμένη έρευνα αγοράς και έχουν εντοπιστεί 2-3 περιπτώσεις από την Ευρώπη που πληρούν τα κριτήρια: ετοιμότητα, προσαρμογή σε σύντομο χρόνο και προοπτική διαρκείας.

Το ιδανικό σενάριο θέλει τον ΠΑΟΚ να αποκτά έναν επιθετικό που αρχικά θα καλύψει τις ανάγκες του εξαμήνου, αλλά που θα έχει την ποιότητα να μείνει στο ρόστερ και μετά το καλοκαίρι. Όπως υπογραμμίζουν στην ομάδα, δεν ψάχνουν «εμβαλωματικές» λύσεις, αλλά παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να αποτελέσουν επένδυση για το μέλλον.

Το μέτωπο των στόπερ – Σχεδιασμός για το τώρα και το καλοκαίρι

Η δεύτερη μεγάλη προτεραιότητα αφορά τα μετόπισθεν. Τρία συμβόλαια κεντρικών αμυντικών ολοκληρώνονται το καλοκαίρι — Κεντζιόρα, Λόβρεν και Βολιάκο — και αυτό από μόνο του ανοίγει συζήτηση για τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Δεν σημαίνει ότι οι τρεις παίκτες θα αποχωρήσουν, αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει από τώρα να είναι έτοιμος για κάθε πιθανό σενάριο.

Οι «ασπρόμαυροι» εξετάζουν προσεκτικά την αγορά για έναν στόπερ που μπορεί να ενταχθεί άμεσα στην ομάδα και να προσφέρει ασφάλεια, ταχύτητα και συνέπεια. Η φιλοσοφία του Λουτσέσκου στον τρόπο ανάπτυξης και στην πίεση ψηλά απαιτεί κεντρικούς αμυντικούς με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, και αυτό αποτελεί βασικό κριτήριο στο scouting που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το ανοιχτό ζήτημα του Μαντί Καμαρά – Η πιθανότητα αποχώρησης

Εκτός από τις προσθήκες, ο ΠΑΟΚ ενδέχεται να κληθεί να διαχειριστεί και μια σημαντική αποχώρηση: αυτή του Μαντί Καμαρά. Ο 28χρονος μέσος εξέφρασε μέσω του περιβάλλοντός του μια αρχική διάθεση να εξετάσει την προοπτική αλλαγής ομάδας τον Ιανουάριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα προκύψει πρόταση που θα καλύπτει τόσο τις οικονομικές του απαιτήσεις όσο και αυτές του ΠΑΟΚ.

Στην Τούμπα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο παραχώρησης, εφόσον φτάσει στα γραφεία κάποια πρόταση που θα θεωρηθεί συμφέρουσα. Η παρουσία των Χρήστου Ζαφείρη και Αλεσάντρο Μπιάνκο έχει δημιουργήσει μεγαλύτερο ανταγωνισμό και «συνωστισμό» στη μεσαία γραμμή, στοιχείο που κάνει τον ΠΑΟΚ πιο ανοιχτό στην πιθανότητα μιας κίνησης πώλησης — εφόσον αυτή έχει τη σωστή οικονομική διάσταση.

Μέχρι στιγμής, ο Καμαρά δεν έχει φέρει κάποια πρόταση. Υπάρχει, όμως, φιλολογικό ενδιαφέρον από ομάδες του Αραβικού Κόλπου, αγορές που παραδοσιακά προσφέρουν οικονομικά ισχυρά πακέτα, και στον ΠΑΟΚ περιμένουν να δουν αν αυτό το ενδιαφέρον θα πάρει πιο επίσημη μορφή τον Δεκέμβριο ή στις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου.

Μια περίοδος που κρύβει αποφάσεις

Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου σπάνια προσφέρει μεγάλα περιθώρια επιλογών. Γι’ αυτό στον ΠΑΟΚ έχουν αποφασίσει να κινηθούν με στρατηγική, όχι με πανικό. Θέλουν ποιοτικές, στοχευμένες κινήσεις που θα ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα.

Ταυτόχρονα, γνωρίζουν ότι πιθανές αποχωρήσεις — όπως αυτή του Καμαρά — μπορεί να επηρεάσουν τις ισορροπίες, αλλά και να φέρουν έσοδα που θα επιτρέψουν μεγαλύτερη ευελιξία.

Στη Θεσσαλονίκη προετοιμάζονται για έναν Γενάρη που θα έχει δουλειά, αποφάσεις και διαρκή αξιολόγηση. Για έναν μήνα όπου ο ΠΑΟΚ θα κληθεί όχι μόνο να ενισχυθεί, αλλά και να επιβεβαιώσει ότι έχει καθαρό πλάνο για το παρόν και το μέλλον.