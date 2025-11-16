Ο Ολυμπιακός έφυγε με άνετη νίκη από την Πάτρα, επικρατώντας του Προμηθέα χωρίς να συναντήσει σοβαρή αντίσταση. Μετά το τέλος του αγώνα, όμως, την παράσταση δεν την έκλεψε κάποιος παίκτης, αλλά ένας μικρός φίλος των «ερυθρόλευκων».

Αφού ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στην ΕΡΤ και απάντησε σε όλα, ένας πιτσιρικάς πήρε σειρά για δηλώσεις και χάρισε μία από τις πιο απολαυστικές στιγμές της σεζόν. Ο μικρός βρέθηκε στο «Δημήτρης Τόφαλος» για να δει την αγαπημένη του ομάδα, αλλά είχε και έναν δεύτερο, πιο… προσωπικό στόχο.

Μόλις στάθηκε μπροστά στην κάμερα, έβγαλε ένα κόκκινο πανό που είχε ετοιμάσει με πολύ μεράκι. Το μήνυμά του ήταν αφιερωμένο στη δασκάλα του στο σχολείο και έγινε αμέσως viral.

Το πανό έγραφε: «Ψάχνω γαμπρό στη δασκάλα μου».

Η στιγμή προβλήθηκε ζωντανά από τη Δημόσια Τηλεόραση και σκόρπισε χαμόγελα σε όλους όσους παρακολουθούσαν, με τον μικρό να γίνεται ο απρόσμενος πρωταγωνιστής της βραδιάς.