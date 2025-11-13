Με στοχευμένες κινήσεις μέχρι το τέλος του 2025, οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοικονομήσουν σημαντικά ποσά φόρου εισοδήματος στο εκκαθαριστικό που θα υποβάλουν την άνοιξη του 2026.

Πέντε συγκεκριμένες ενέργειες, από πωλήσεις ακινήτων μέχρι ηλεκτρονικές πληρωμές για ιατρικές δαπάνες και επαγγελματικές υπηρεσίες, μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να μειώσουν τον φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν.

Αυτές είναι οι 5 κινήσεις

1.Πωλήσεις ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων: Εισπράξτε το τίμημα μέσα στο 2025 και κρατήστε τα δικαιολογητικά για να καλύψετε τεκμήρια στο εκκαθαριστικό.

2.Σύναψη δανείων (καταναλωτικών ή στεγαστικών): Χρησιμοποιήστε τα ποσά για να καλύψετε πρόσθετα τεκμήρια για σπίτια, αυτοκίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία.

3.Δηλώσεις φόρου γονικής παροχής ή δωρεάς: Όσα χρήματα λάβατε από γονείς ή συγγενείς το 2025 μπορούν να μειώσουν τη φορολογητέα διαφορά λόγω τεκμηρίων.

4.Πληρωμές ιατρών με ηλεκτρονικά μέσα: Οι δαπάνες «μετρούν» στο 200% της αξίας τους για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος και την αποφυγή επιπλέον φόρου 22%.

5.Πληρωμές σε επιλεγμένες κατηγορίες επαγγελματιών με ηλεκτρονικά μέσα: Αποκτήστε έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ, πληρώνοντας για υπηρεσίες όπως υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, κομμωτές, δικηγόρους κ.α., μέχρι συνολικό ποσό 5.000 ευρώ μέσα στο 2025.