Οι επιδόσεις των ηλεκτρικών οχημάτων είναι τρομακτικές, ιδίως για αυτα τα μοντέλα που έχουν άφθονα άλογα κάτω από το καπό τους. Είναι χαρακτηστικό ότι μερικά μοντέλα καταφέρνουν να πιάνουν ακόμη και τα 0-100 χλμ/ώρα σε λιγότερο από 2 ή και 3 δευτερόλεπτα.

Το Υπουργείο Ασφάλειας της Κίνας έχει συντάξει νέα εθνικά πρότυπα ασφαλείας για τα μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία περιλαμβάνουν σημαντικούς περιορισμούς στις δυνατότητες επιτάχυνσης για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Το σχέδιο κανονισμού προτείνει να υπάρχει μια ρύθμιση, στην επιτάχυνση από 0 έως 100 km/h ώστε να μην είναι κάτω από τα 5 δευτερόλεπτα. Το μέτρο αυτό στοχεύει στη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την υπερβολική επιτάχυνση.

Για τα ηλεκτρικά και τα plug-in υβριδικά οχήματα, το προσχέδιο περιλαμβάνει πολλαπλές στοχευμένες διατάξεις ασφαλείας. Αυτά τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία καταστολής της κακής χρήσης του πεντάλ