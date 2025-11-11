Η Ελλάδα αναδείχθηκε για μία ακόμη χρονιά μεγάλη νικήτρια στα αμερικανικά Travvy Awards 2025, τα οποία θεωρούνται τα «Όσκαρ» της τουριστικής βιομηχανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην εφετινή διοργάνωση, η χώρα απέσπασε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Καλύτερος Μεσογειακός Προορισμός (Best Destination – Mediterranean), το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Καλύτερος Προορισμός για Κρουαζιέρα στην Ευρώπη (Best Cruise Destination – Europe) και το αργυρό βραβείο στην κατηγορία Καλύτερος Προορισμός στην Ευρώπη (Best Destination – Europe).

Παράλληλα, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) απέσπασε το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Καλύτερος Οργανισμός Τουρισμού στην Ευρώπη (Best Tourism Board – Europe).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΤ, οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση της διεθνούς ταξιδιωτικής αγοράς προς την Ελλάδα ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό, αναγνωρίζοντας την ποιότητα των υποδομών, τη φιλοξενία, την ασφάλεια και την αυθεντική εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες της.

Η τελετή απονομής και οι δηλώσεις

Η τελετή απονομής των Travvy Awards 2025 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στο συνεδριακό κέντρο του Fort Lauderdale. Τα ελληνικά βραβεία παρέλαβαν ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής, Κωνσταντίνος Χαροκόπος, και το στέλεχος της ίδιας υπηρεσίας, Φαίη Γεωργούση.

Μετά την εκδήλωση, ο κ. Χαροκόπος δήλωσε ότι «οι διακρίσεις αυτές αποτελούν τιμή για τη χώρα μας και αναγνώριση των προσπαθειών του ΕΟΤ, των επαγγελματιών του τουρισμού και όλων όσων εργάζονται για να αναδείξουν τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει η Ελλάδα. Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να εμπνέει και να πρωταγωνιστεί στις παγκόσμιες τουριστικές εξελίξεις».

Νέα διάκριση στα Readers’ Choice Awards

Την ίδια περίοδο, η Ελλάδα κατέλαβε τη δεύτερη θέση (silver) στην κατηγορία Καλύτερος Συνολικός Προορισμός στην Ευρώπη (Best Overall Destination – Europe) στα βραβεία Readers’ Choice Awards (RCA) 2025 του αμερικανικού ταξιδιωτικού περιοδικού Recommend. Την πρώτη θέση κατέκτησε η Ιταλία, ενώ την τρίτη μοιράστηκαν η Γαλλία και η Ισπανία.

Πηγή φωτογραφίας: ΕΟΤ