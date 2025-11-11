Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πρόσθεσε άλλη μια ξεχωριστή στιγμή στη λαμπρή καριέρα του, πανηγυρίζοντας τον 101ο τίτλο του στην Ελλάδα, μετά την κατάκτηση του 250άριου Hellenic Championship στο Telekom Center Athens. Η νίκη αυτή ήρθε να προστεθεί σε μια μακρά λίστα επιτυχιών για τον Σέρβο τενίστα, ο οποίος μετρά ήδη δεκάδες τρόπαια Grand Slam και έχει γράψει ιστορία στο παγκόσμιο τένις.

Δύο μέρες μετά τον θρίαμβο, ο Τζόκοβιτς ανέβηκε στην Ακρόπολη για να φωτογραφηθεί με φόντο το Ηρώδειο και να κρατήσει το τρόπαιο του. Για να κάνει τη στιγμή ακόμη πιο εντυπωσιακή και παιχνιδιάρικη, προσέθεσε ψηφιακά έναν «στρατό» σκύλων Δαλματίας, σε μια ξεκάθαρη αναφορά στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας», συνδυάζοντας έτσι με χιούμορ τον αριθμό τίτλων του με το εικονικό μοτίβο των σκύλων.

Η πρωτοβουλία του Τζόκοβιτς προκάλεσε αμέσως ενθουσιασμό στο κοινό και στα social media, με τους Έλληνες φίλους του τένις να σχολιάζουν θετικά την ευρηματικότητα και την αγάπη του για τη χώρα, όπου πλέον ζει μόνιμα. Σε δεύτερη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, ποζάρει χαμογελαστός δείχνοντας πως η Ελλάδα δεν είναι μόνο ο τόπος των τίτλων του, αλλά και χώρος που απολαμβάνει την καθημερινότητά του.