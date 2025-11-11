Την πρώτη προπόνηση της νέας εβδομάδας πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης ο Παναθηναϊκός στο «Γ. Καλαφάτης», υπό το βλέμμα του νέου αθλητικού διευθυντή, Στέφανου Κοτσόλη. Ωστόσο, το ενδιαφέρον στράφηκε στους τραυματισμούς των Γιώργου Κυριακόπουλου και Γιάννη Κώτσιρα, που προβληματίζουν το τεχνικό επιτελείο.

Ο Κυριακόπουλος υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν οστικό οίδημα στον αστράγαλο. Ο Έλληνας μπακ ακολούθησε θεραπεία, ενώ η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Από την άλλη, ο Κώτσιρας ταλαιπωρείται από θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο και επίσης ακολούθησε θεραπεία .

Κατά τα λοιπά, οι «Πράσινοι» χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ: οι βασικοί του αγώνα με τον ΠΑΟΚ έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά, με προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου και Φικάι, ενώ Ντέσερς, Καλάμπρια και Σάντσες ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.