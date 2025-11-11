Ο Μάρκο Σίλβα, ο προπονητής που έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2015-16, έχει καθιερωθεί στην Premier League και στη Φούλαμ. Όμως φέτος, τα πράγματα φαίνεται να δυσκολεύουν επικίνδυνα για τον Πορτογάλο τεχνικό, με το μέλλον του στην Αγγλία να μην είναι πλέον τόσο σίγουρο!

Ο 48χρονος προπονητής, βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2021 στη Φούλαμ και διανύει την πέμπτη σεζόν του στον πάγκο της. Παρά την εκτίμηση που έχει κερδίσει, η διοίκηση ασκεί ασφυκτική πίεση για ανανέωση του συμβολαίου του, αλλά εκείνος δεν δείχνει διάθεση να βάλει την υπογραφή του. Τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα έχουν φέρει την ομάδα σε δύσκολη θέση, με πέντε ήττες στα έξι τελευταία παιχνίδια και μόλις έναν πόντο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, τα «καμπανάκια» κινδύνου ηχούν για τον σύλλογο του Δυτικού Λονδίνου.

Το μέλλον του Σίλβα τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση, όπως αναφέρει ο Άγγλος ρεπόρτερ Μπεν Γιάκομπς. Η Φούλαμ καλείται να αντιμετωπίσει ένα πρόγραμμα-φωτιά στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια, αφού αντιμετωπίζει τη Σάντερλαντ (22/11, εντός), την Τότεναμ (29/11, εκτός), τη Μάντσεστερ Σίτι (2/12, εντός) και την Κρίσταλ Πάλας (7/12, εντός).

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Fulham are assessing Marco Silva’s future at the club. Tensions are rising with the team sitting just one point above the relegation zone. Silva, whose contract expires this summer, has been hesitant to sign a new deal. Fulham were pushing for him to sign… pic.twitter.com/9HOEVHE7P1 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 11, 2025

Η πίεση είναι τεράστια και οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να κρίνουν όχι μόνο την πορεία της Φούλαμ στην Premier League, αλλά και το μέλλον του Σίλβα στον πάγκο των «κότατζερς». Μία σειρά από αποτελέσματα μπορεί να αλλάξει τα πάντα, αλλιώς η «κλωστή» του Πορτογάλου θα… κοπεί!