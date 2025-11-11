Σύμφωνα με αποκάλυψη της γαλλικής εφημερίδας «L’Equipe», ο Ντιντιέ Ντεσάμπ ετοιμάζεται να πει το μεγάλο «αντίο» στην εθνική ομάδα της Γαλλίας μετά το Μουντιάλ του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, ανοίγοντας ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην καριέρα του!

Ο προπονητής που οδήγησε τους «πετεινούς» στην κορυφή του κόσμου το 2018 και σε ακόμα έναν τελικό το 2022, φέρεται να έχει προφορική συμφωνία με την Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας. Το ρεπορτάζ της «L’Equipe» αναφέρει πως ο 57χρονος τεχνικός θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ, αναλαμβάνοντας τη θέση του Σέρτζιο Κονσεϊσάο στον πάγκο της σαουδαραβικής ομάδας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Ντεσάμπ, ο αποκαλούμενος «πατέρας της νίκης», έχει ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του εκτός Ευρώπης. Μιλώντας πρόσφατα στην εκπομπή «Téléfoot», παραδέχθηκε πως είχε επαφές με σύλλογο από τη Saudi Pro League. «Μετά το Μουντιάλ θα είμαι ελεύθερος και δεν αποκλείω τίποτα», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο έμπειρος κόουτς μετράει ήδη 173 αγώνες στον πάγκο των «τρικολόρ», ενώ το ερχόμενο καλοκαίρι θα βρεθεί στο τέταρτο Μουντιάλ της καριέρας του ως ομοσπονδιακός τεχνικός.

Και φυσικά, το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος θα τον διαδεχθεί. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι αυτός που έχει ήδη δώσει τα χέρια με τη γαλλική ομοσπονδία! Ο θρυλικός «Ζιζού», χωρίς ομάδα από τη δεύτερη αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2021, φέρεται έτοιμος να καθίσει στον πάγκο της εθνικής και να ξεκινήσει τη δική του εποχή στους «τρικολόρ».

Η επόμενη μέρα στη Γαλλία δείχνει ήδη… Ζιντάν, ενώ ο Ντεσάμπ ετοιμάζει βαλίτσες για χρυσό συμβόλαιο στη Μέση Ανατολή!